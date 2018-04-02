Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. «Краснодар» уволил Шалимова, «Бавария» хочет выкупить Хамеса

    Шалимов покинул пост главного тренера «Краснодара».

    Павлюченко сообщил о готовности возглавить «Краснодар».

    Оланаре рассказал, как Слуцкий сравнил его с людоедом.

    «Амкар» отреагировал на оскорбительные слова Уткина.

    «Уфа» готова отпустить Семака в более сильный клуб.

    Прядкин рассказал о том, как в РФПЛ появятся оранжевые мячи.

    «Бавария» выкупит у «Реала» права на Хамеса. Сумма тоже известна.

    Лизаразю сравнил с сексом систему VAR.

    Салах сообщил «Реалу» о своих требованиях.

    Это’О намерен судиться из-за первоапрельской шутки.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2018 21:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      d1no21 3 апреля 2018, 09:39

      Наконец-то)Свершилось, уволили. Ну теперь удачи быкам! Будем ждать новых побед

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      rostik-100 3 апреля 2018, 09:30

      Краснодар сильно затянул с Шалимовым, давно надо было увольнять, мы все тут об этом писали еще 3 месяца назад.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11