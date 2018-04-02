Главные новости дня. «Краснодар» уволил Шалимова, «Бавария» хочет выкупить Хамеса

Шалимов покинул пост главного тренера «Краснодара».

Павлюченко сообщил о готовности возглавить «Краснодар».

Оланаре рассказал, как Слуцкий сравнил его с людоедом.

«Амкар» отреагировал на оскорбительные слова Уткина.

«Уфа» готова отпустить Семака в более сильный клуб.

Прядкин рассказал о том, как в РФПЛ появятся оранжевые мячи.

«Бавария» выкупит у «Реала» права на Хамеса. Сумма тоже известна.

Лизаразю сравнил с сексом систему VAR.

Салах сообщил «Реалу» о своих требованиях.

Это’О намерен судиться из-за первоапрельской шутки.