Главные новости дня. «Спартак» – в двух очках от «Локомотива», «Бавария» выиграла 6:0 у «Боруссии»

Роналду хочет, чтобы «Реал» продал семь футболистов.

Карадениз и Навас покинут «Рубин».

Дзюба покритиковал современную молодежь.

РФПЛ внесла поправки в регламент по вопросу проведения игр на нейтральных полях.

Билялетдинов ушел с поста главного тренера «СКА-Хабаровска».

Ротенберг, не выходя на поле, установил рекорд в РФПЛ.

«Локомотив» проиграл в Москве «Амкару».

«Спартак» выиграл у «Тосно» и сократил отставание от «Локо» до двух очков.

«Бавария» забила шесть голов в ворота дортмундской «Боруссии».

Дубль Бэйла помог «Реалу» разгромить «Лас-Пальмас».