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  • Боярский: «Наши футболисты зажрались от денег. На ЧМ нам ничего не светит»

Боярский: «Наши футболисты зажрались от денег. На ЧМ нам ничего не светит»

29 марта 2018, 00:46
25

Заслуженный артист России Михаил Боярский поделился мнением об игре российской сборной после товарищеского матча против команды Франции (1:3).

– Никак. Я не оптимист. Полагаю, что нам ничего не светит на чемпионате мира. Максимум — выход из группы. И то неизвестно. У нас плачевное состояние футбола. И это надолго.

– Почему надолго?
– Потому что зажрались футболисты от денег. Исчез дух, исчез запал, которым обладали советские спортсмены. Они в вольготном положении — все равно будут платить.

Они будут сниматься в рекламе, торговать чем угодно. У всех есть свой бизнес, не связанный со спортом. Другое время, другие люди. Таких, как Стрельцов и Бобров, уже не будет. Нет мотивации! Я смотрю на западных игроков — они играют так, будто бы их расстреляют после игры, если они проиграют. А у нас — ни-че-го, все спокойно, все довольны. Даже Черчесов доволен. Молодцы!

Источник: «Спорт день за днем»
Чемпионат мира
Комментарии (25)
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Burunduk
1522283088
Браво, Михаил Сергеевич. В самую ТОЧКУ!!!
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sergan113
1522291885
Впрочем, как и артисты.
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Антон bx14e
1522292396
Боярский +1
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1522295074
В 50-е зарплата футболиста высшей лиги была 160 рублей в месяц.Бонус за победу-- 180 рублей. И были Олимпийскими чемпионами, чемпионами Европы.
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zigbert
1522300904
В чем то он прав ,но с этим сделать уже ничего нельзя.Процесс как говорится запущен.
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ilichkadr
1522303015
Интересно, у Черчеса какой бизнес?
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OfaZavr
1522310970
100% прав, пусть горькая но правда.
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Сибирь за Спартак
1522339531
Так и есть.
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САДЫЧОК
1522343010
Боярский-лже болельщик.не понимающий в фуболе! сейчас очевидна проблема № 1-это тренер..№2 те кто его назначил!
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dinar7777dinar
1522400118
дартаньян прав ! этим баранам как минимум наполовину надо снизить зарплату или вообще ее лишить ! платят нашим футболистам не за что ! не за что наши футболисты получают зп ! бездари ! ждут когда вылетят из группы и погонят тусоваться по всей европе ! Бухари туалетные !
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