Боярский: «Наши футболисты зажрались от денег. На ЧМ нам ничего не светит»

Заслуженный артист России Михаил Боярский поделился мнением об игре российской сборной после товарищеского матча против команды Франции (1:3).

– Никак. Я не оптимист. Полагаю, что нам ничего не светит на чемпионате мира. Максимум — выход из группы. И то неизвестно. У нас плачевное состояние футбола. И это надолго.

– Почему надолго?

– Потому что зажрались футболисты от денег. Исчез дух, исчез запал, которым обладали советские спортсмены. Они в вольготном положении — все равно будут платить.

Они будут сниматься в рекламе, торговать чем угодно. У всех есть свой бизнес, не связанный со спортом. Другое время, другие люди. Таких, как Стрельцов и Бобров, уже не будет. Нет мотивации! Я смотрю на западных игроков — они играют так, будто бы их расстреляют после игры, если они проиграют. А у нас — ни-че-го, все спокойно, все довольны. Даже Черчесов доволен. Молодцы!