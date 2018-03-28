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  • Колосков: «Наше выступление на ЧМ-2018 предопределят две недели перед турниром»

Колосков: «Наше выступление на ЧМ-2018 предопределят две недели перед турниром»

28 марта 2018, 19:38
13

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поговорил о перспективах сборной России на чемпионате мира-2018. По словам экс-функционера, наш выход из группы реален.

«Выход из группы на чемпионате мира реален, если будем играть так, как играли с Францией (1:3). Состав группы не вселяет особых опасений, поэтому всe зависит от нашей команды. Решающим фактором будет то, в какой форме мы подойдeм к чемпионату мира и с какой стратегией.

Я посмотрел, как играют наши оппоненты в группе и потенциальные сборные, на которые мы можем выйти в 1/8 финала, ничего особенного они собой не представляют. Уровень подготовки наших футболистов не соответствует уровню топ-5 сборных мира, поэтому всe будет зависеть от подготовки.

Например, сборная Гуса Хиддинка в 2008 году смогла провести заключительный сбор с максимальной эффективностью. В результате наша сборная физически выглядела лучше всех. В том числе перебегала сборную Нидерландов. Шансы есть, всe зависит от того, как мы проведeм последние две недели перед чемпионатом мира.

К сожалению, нам не хватает индивидуального мастерства, которое есть у игроков стран первой пятeрки. Нужно делать ставку на командную игру и на физическую подготовку», – сказал Колосков.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alex1951
1522256143
Дядя ,ты пьяный или просто дурак? Исчезни,ты и тебе подобные,и прекратите нести хрень! Вспомни ,клоун,за что тебя снимали ,в свое время и,а теперь и твоего последыша.... Вы - ма-раз-ма-ти-ки! Скройтесь ,смерды!
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Александр52
1522257116
Вменяемых комментариев не стало. Это тоже наша беда. Люди будьте взаимно вежливы. А вот как Вячеслав Иванович видит первую пятёрку, хотелось бы от него услышать. Что касается нашей сборной, там есть хорошие ребята, возможно им частично повезёт, но всё равно ждём от них игры.
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anatolich72
1522257235
Почему у нас говно конфетой называют?
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raritet
1522258029
Группа у нас отличная. Просто как заказанная , чтобы выйти из группы, ну не может же один египтянин , пусть у него и страшная фамилия Салах, обыграть всю нашу сборную? А уж как отнесутся к подарку судьбы наши футболисты один Господь знает.
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insider_retro
1522258557
Трезво и здравомысляще... Без закидонов...
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Вомбат
1522260370
«Выход из группы на чемпионате мира реален, если будем играть так, как играли с Францией (1:3). Состав группы не вселяет особых опасений"- что это как не старческий маразм? Из той же оперы что "я был на матче Спартак-Локомотив и никто там Гилерме не оскорблял". Если будем играть как с Францией, не выиграем даже у саудитов. "От того как проведем последние две недели" зависит мало что. Это на Евро2008 Гус планировал подготовку так, чтобы пик формы пришелся на четвертьфиналы. Сейчас это не имеет смысла. Надо тупо выиграть два первых матча, и все на этом. Это будет возможно только если на поле будет оптимальный состав. Что при Черчесове невозможно.
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zigbert
1522263281
Самое главное шансы есть и нужно качественно подготовится к ЧМ.
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САДЫЧОК
1522267176
Колосков-образец загнивания! сначала угробил хоккей а потом и футбол! те кто помнят -не забудут его " вклад "
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OfaZavr
1522309320
с нынешней командой да и с таким тренером вряд ли эти две недели что-то будут значить.
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Александр52
1522321324
Не ужели за 2 недели до, можно поумнеть ? Вячеслав Иванович всё пытает скрасить ситуацию, а зря, лучше говорить правду.
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