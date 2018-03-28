Колосков: «Наше выступление на ЧМ-2018 предопределят две недели перед турниром»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поговорил о перспективах сборной России на чемпионате мира-2018. По словам экс-функционера, наш выход из группы реален.

«Выход из группы на чемпионате мира реален, если будем играть так, как играли с Францией (1:3). Состав группы не вселяет особых опасений, поэтому всe зависит от нашей команды. Решающим фактором будет то, в какой форме мы подойдeм к чемпионату мира и с какой стратегией.

Я посмотрел, как играют наши оппоненты в группе и потенциальные сборные, на которые мы можем выйти в 1/8 финала, ничего особенного они собой не представляют. Уровень подготовки наших футболистов не соответствует уровню топ-5 сборных мира, поэтому всe будет зависеть от подготовки.

Например, сборная Гуса Хиддинка в 2008 году смогла провести заключительный сбор с максимальной эффективностью. В результате наша сборная физически выглядела лучше всех. В том числе перебегала сборную Нидерландов. Шансы есть, всe зависит от того, как мы проведeм последние две недели перед чемпионатом мира.

К сожалению, нам не хватает индивидуального мастерства, которое есть у игроков стран первой пятeрки. Нужно делать ставку на командную игру и на физическую подготовку», – сказал Колосков.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

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