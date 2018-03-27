На строительство станции метро у стадиона «Нижний Новгород» выделят дополнительно 645,5 миллиона из бюджета РФ

В Нижнем Новгороде продолжает строительство к предстоящему летом чемпионату мира, сообщает Regnum. Так, на строительство линии метро к стадиону выделены дополнительные средства из резервного фонда правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Строители Сормовско-Мещерской линии метрополитена и новой станции «Стрелка» возле стадиона ЧМ-2018 получат дополнительные 645,5 миллиона рублей.

Напомним, что на стадионе «Нижний Новгород» пройдет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция – Корея (18 июня), Аргентина – Хорватия (21 июня), Англия – Панама (24 июня), Швейцария – Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).