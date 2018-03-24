Главные новости дня. РФС оштрафовал Рауша и Нойштедтера, Камболов не сыграет с Францией

Бубнов считает, что сборная России не готова к ЧМ-2018.

Камболов уехал из расположения сборной, с Францией он не сыграет.

Рауш и Нойштедтер рассказали, за что были оштрафованы РФС.

«Молодежки» «Амкара» и «Локомотива» проведут матч не в Москве, а в Перми.

Червиченко назвал «бестолковыми» зимние трансферы «Зенита».

Думбия конфликтует с руководством «Ростова».

Менье убежден, что Эмери уйдет из «ПСЖ».

Зидан пока не определился со своим будущим в «Реале».

Лев может приобрести в «Реал» Алабу и Киммиха, если возглавит клуб.

Зарплата Ибрагимовича стала меньше на 95%.