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    Официальный мяч и талисман ЧМ-2018 отправлены на МКС

    Экипаж пилотируемого корабля «Союз» отправился на МКС в составе космонавта Роскосмоса Олега Артемьева, астронавтов НАСА Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда, сообщает телеканал «Москва 24». Ими на орбиту будет доставлен мяч чемпионата и талисман – волк Забивака. Астронавты проведут на орбите более 50 научных опытов.

    Напомним, что экипаж МКС планирует сыграть в футбол во время проведения ЧМ-2018 на Земле. Они уже имеют опыт соревнований – ранее участники научных команд из разных стран проводили импровизированный турнир по бадминтону.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2018 07:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 11:54

      интересно у мяча после такого путешествия появятся ли сверхспособности)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 11:15

      Будем ждать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 22 марта 2018, 10:39

      Смысл? Смысл? И еще раз смысл?

      1
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      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Тони Монтана Б 22 марта 2018, 12:00

      Примерно такой же как просрать Теслу-Родстер непонятно где.
      Пиар и маркетинг чистой воды.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 22 марта 2018, 10:07

      скоро все подряд в космос отправлять будут

      0
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 22 марта 2018, 08:55

      Дзюбу нужно было тоже взять )

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Шумаххер 22 марта 2018, 08:58

      Он и так постоянно как в космосе летает...

      1
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