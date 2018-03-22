Официальный мяч и талисман ЧМ-2018 отправлены на МКС

Экипаж пилотируемого корабля «Союз» отправился на МКС в составе космонавта Роскосмоса Олега Артемьева, астронавтов НАСА Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда, сообщает телеканал «Москва 24». Ими на орбиту будет доставлен мяч чемпионата и талисман – волк Забивака. Астронавты проведут на орбите более 50 научных опытов.

Напомним, что экипаж МКС планирует сыграть в футбол во время проведения ЧМ-2018 на Земле. Они уже имеют опыт соревнований – ранее участники научных команд из разных стран проводили импровизированный турнир по бадминтону.