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    Мостовой: «К сборной в 6:30 пришли допинг-офицеры? Я таких посетителей мог бы и послать»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал приход в расположение команды допинг-офицеров. Представители ВАДА посетили футболистов в 6:30 утра.

    «Я думаю, что это законно. Именно допинг-офицеры выбирают время для сдачи анализов. Понятно, что это не самое подходящее время, даже не знаю, проснулся бы я сам, если бы меня подняли в такое время сдавать анализы. Не исключено, что я послал бы таких посетителей.

    Когда идет рабочий процесс, подъем происходит в 8-9 часов. А тут 6:30. Понятно, что сдавать все нужно на голодный желудок. И если это законно, то не страшно», – сказал Мостовой.

    23 марта россияне сыграют с бразильцами.

    Источник: Euro-football.ru

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    21.03.2018 22:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 10:11

      Главное что бы результат анализа не подвел.

      5
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      Рейтинг: +3282

      woyser 22 марта 2018, 01:41

      Послал бы от небольшого ума. Они только повод ждут. Претензии должны официальные лица от федерации предъявлять, а они во всех видах спорта, только бабки привыкли получать и пресмыкаться. А игрокам лучше молча исполнять, ситуация аховая.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 22 марта 2018, 00:14

      а бразилцев они тоже сдавали допинг или сразу послали на три букв

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 21 марта 2018, 23:47

      Кто рано встаёт-тому Бог подаёт.

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > gol_kak_sokol 22 марта 2018, 00:28

      Не страдаю.

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 21 марта 2018, 22:56

      Ну как перед встречей с бразилами не принять чего -нибудь для души. Понимают допинг контролеры русскую душу.

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