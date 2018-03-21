Мостовой: «К сборной в 6:30 пришли допинг-офицеры? Я таких посетителей мог бы и послать»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал приход в расположение команды допинг-офицеров. Представители ВАДА посетили футболистов в 6:30 утра.

«Я думаю, что это законно. Именно допинг-офицеры выбирают время для сдачи анализов. Понятно, что это не самое подходящее время, даже не знаю, проснулся бы я сам, если бы меня подняли в такое время сдавать анализы. Не исключено, что я послал бы таких посетителей.

Когда идет рабочий процесс, подъем происходит в 8-9 часов. А тут 6:30. Понятно, что сдавать все нужно на голодный желудок. И если это законно, то не страшно», – сказал Мостовой.

23 марта россияне сыграют с бразильцами.