Дегтярев: «Наши оппоненты пользуются ситуацией – ломают графики сборной России, лишают сна»

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал стандартной и ожидаемой процедуру проверки футболистов на допинг. По его мнению, оппоненты пользуются сложившейся в последнее время ситуацией вокруг российского спорта накануне чемпионата мира-2018.

В среду допинг-офицер прибыл в расположение сборной России в 6:30. Процедура сбора анализов для проверки длилась более пяти часов.

«Возможно, некоторым футболистам не удалось выспаться. Однако надо быть готовыми ко всему. Спортсмены по другим видам спорта три года находятся под жестким прессингом и выигрывают золотые медали. Визит допинг-офицеров – это ожидаемая стандартная процедура. Этим пользуются наши оппоненты, ломают графики, лишают сна.

Накануне чемпионата мира Россия находится в центре внимания всего мира. Конечно, это накладывает дополнительную ответственность на команду страны-хозяйки чемпионата», – сказал Дегтярев.