Главные новости дня. Дзюба планирует заплатить за участие в матче с «Зенитом», Икарди оформил покер в Генуе

Стадион «Ростов-Арена» введен в эксплуатацию.

Дзюба не исключает, что заплатит за возможность сыграть против «Зенита». Сумма уже известна.

Трабукки и Селюк обменялись колкостями, высказываясь о Луисе Адриано.

Манчини хочет вернуться в АПЛ.

Сборная России поучаствовала в выборах президента России.

«Кокорин и Черышев – игроки одного плана», – считает Черчесов.

Семин опубликовал совместное фото с Симеоне.

«Кто попробует сорвать ЧМ, у того будут проблемы», – считает Инфантино.

«Интер» забил пять мячей «Сампдории». Четыре из них – на счету Икарди.

Месси установил очередной рекорд Примеры.