Главные новости дня. Дзюба планирует заплатить за участие в матче с «Зенитом», Икарди оформил покер в Генуе

Стадион «Ростов-Арена» введен в эксплуатацию.
Дзюба не исключает, что заплатит за возможность сыграть против «Зенита». Сумма уже известна.
Трабукки и Селюк обменялись колкостями, высказываясь о Луисе Адриано.
Манчини хочет вернуться в АПЛ.
Сборная России поучаствовала в выборах президента России.
«Кокорин и Черышев – игроки одного плана», – считает Черчесов.
Семин опубликовал совместное фото с Симеоне.
«Кто попробует сорвать ЧМ, у того будут проблемы», – считает Инфантино.
«Интер» забил пять мячей «Сампдории». Четыре из них – на счету Икарди.
Месси установил очередной рекорд Примеры.
Источник: Бомбардир.ру