Главные новости дня. Дзюба планирует заплатить за участие в матче с «Зенитом», Икарди оформил покер в Генуе

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    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2018 21:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 19 марта 2018, 07:06

      Ну, ну, посмотрим на его шоу.

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 марта 2018, 04:25

      Может Симеоне тоже Шпалыч...?

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 19 марта 2018, 00:58

      Дзюба щедрый паря оказывается,ну и вендетту никто не отменял:)

      0
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      Рейтинг: +128

      ParadoO 18 марта 2018, 21:40

      "Семин опубликовал совместное фото с Семиным." - мне кажется где-то тут подвох))

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