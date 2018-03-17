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  • Вальверде на считает «Рому» лучшим жребием для «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Вальверде на считает «Рому» лучшим жребием для «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов

17 марта 2018, 18:39
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что «Рома» не является самым удачным жребием для каталонской команды в четвертьфинале Лиги чемпионов. Специалист уверен, что «волки» – очень сложный оппонент.

«Любой соперник представляет сложность. «Рома», конечно, не исключение. Есть риск, что римлян начнут сравнивать с другими соперниками, и в этом случае может произойти все что угодно.

Если мне не изменяет память, «Рома» разгромила в группе «Челси» (3:0), который доставил нам проблемы, и опередила в итоговой таблице лондонцев и «Атлетико», с которым мы играем в Примере.

Никто не считает, что «волки» – это лучший жребий. Они являются для нас достаточно сложным оппонентом», – сказал Вальверде.

Источник: Mundodeportivo
Комментарии (2)
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Maxi_7
1521303206
Как бы я ни симпатизировал Роме, но нужно констатировать тот факт, что шансов у волков 0.0%. По качеству и уровню игры сейчас это команды небо и земля...с обороной римлян на камп ноу делать нечего от слова вообще. 5-0 или 6-1 после первого матча и Барса в полуфинале.
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