Вальверде на считает «Рому» лучшим жребием для «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Как бы я ни симпатизировал Роме, но нужно констатировать тот факт, что шансов у волков 0.0%. По качеству и уровню игры сейчас это команды небо и земля...с обороной римлян на камп ноу делать нечего от слова вообще. 5-0 или 6-1 после первого матча и Барса в полуфинале.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что «Рома» не является самым удачным жребием для каталонской команды в четвертьфинале Лиги чемпионов. Специалист уверен, что «волки» – очень сложный оппонент.
«Любой соперник представляет сложность. «Рома», конечно, не исключение. Есть риск, что римлян начнут сравнивать с другими соперниками, и в этом случае может произойти все что угодно.
Если мне не изменяет память, «Рома» разгромила в группе «Челси» (3:0), который доставил нам проблемы, и опередила в итоговой таблице лондонцев и «Атлетико», с которым мы играем в Примере.
Никто не считает, что «волки» – это лучший жребий. Они являются для нас достаточно сложным оппонентом», – сказал Вальверде.