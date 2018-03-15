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  • Главные новости дня. ЦСКА вышел в 1/4 финала Лиги Европы, Кокорин получил травму

Главные новости дня. ЦСКА вышел в 1/4 финала Лиги Европы, Кокорин получил травму

15 марта 2018, 22:55
24

Лига Европы. ЦСКА в гостях обыграл «Лион» и вышел в 1/4 финала.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (24)
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Ganesse
1521145779
Уровень нашего футбола конечно низковат.Вернее огромная пропасть между первой командой из России и второй из Испании.И пусть по ударам в матче практически равенство,есть два варианта-просто бить и подходить мастерски.Вот Атлетико это большие мастера,реализуют почти 100%.Дома 1:5 выглядит как полный нокаут,а не пощёчина. По позициям-Лысов,перспективный молодой парень, но его минимум две ошибки-это 2 гола.Лучше бы играл В. Денисов. Третья ошибка-Коченков,снёс Гризмана,хотя можно б было попытаться закрыть ближний угол. 4-Тарасов пропустил мяч и тот достался игроку Атлетико. 5-Рыбус недобежал,недоборол,мяч удачно перепрыгнувший через него пропустил. Атака-Эдер вообще не уровень или Локо не его команда по стилю. Сколько времени он на поле без голов уже,намечается антирекорд. Антон Миранчук-в принципе молодец, но без толковые потери и пасы пока являются его минусами. Фернандеш-Фарфан-Ал.Миранчук- без претензий.Игорь Денисов вообще один из лучших игроков матча.
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prezent2017
1521151525
Судья за воротами явно зря деньги получает.
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vlad10180v
1521151993
Всех с победой кто болел за ЦСКА, а точнее за РОССИЮ!!!
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a-rakhmatov
1521156250
Кони сыграли великолепно в гостях!.....удачи в 1/4 финала) ))
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alek-pashckov
1521168207
ну вот хоть какая то радость от вчерашнего дня
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retiremen
1521173511
Перфекто, как говорят в России. Локо, попал под каток, очень уж не хочется увидеть там ЦСКА. Зенит обязан был но не смог, хотя мог. А ЦСКА просто красавчики. Гончаренко, Акинфеев, Головин и отличная командная игра принесли народу счастье! Кончилось все лучше чем предрекали!
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swot1205
1521175262
Да, цска Красавчики, а вот бомжи с паровозом печальные
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alex1951
1521179160
Победа ЦСКА скорей исключение ,чем правило. Признаемся себе ,что уж из Лиона ,подобных вестей никто не ждал. Все ,как всегда ,верили Газпрому,но ,как оказалось - не бабло мячом крутит ,а люди. Общий итог печален. Из 4х сильнейших РФПЛ,только армейцы оказались профессионалами! Мои поздравления и удачи в дальнейшем!
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Danish Dynamite
1521180227
Зенит нисколько не жаль, это стадо мажоров своим нытьём и понтами своего заслуженного добилось. Приятно, когда вылетают денежные мешки, вроде них и ПСЖ, вроде Неймара и Манчини. Никогда не повернётся душа болеть за них, будь Зенит хоть сто раз российским. Это не тот Зеня начала 2000-х, это - вселенское зло, которое по идее надо разогнать, отдельных функционеров посадить за растрату, лишить Газпрома и наполнить воспитанниками Смены, голодными до побед... Локомотив - Атлетико - олицетворение пропасти между российским и европейским футболом в целом. А вот ЦСКА - красавцы!!! Они - лучшее, что есть в российском футболе. Во всех смыслах. И как структура, и как команда. Никогда за них не бывает стыдно. Могут зайти очень далеко, если не попадётся Атлетико. Все остальные проходимы.
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Чикомас
1521182146
А где же Вася проститУткин? Вчера хоронил все наши клубы, мол никто не пройдет дальше,а что сегодня скажет?
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