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    Главные новости дня. ЦСКА вышел в 1/4 финала Лиги Европы, Кокорин получил травму

    Лига Европы. ЦСКА в гостях обыграл «Лион» и вышел в 1/4 финала.

    Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» и вылетел из турнира.

    Кокорин получил травму в матче с «РБ Лейпцигом» и в слезах был заменен.

    «СЭ»: Таски не будет продлевать контракт со «Спартаком» и летом покинет команду.

    Лига Европы. «Атлетико» во второй раз разгромил «Локомотив» и вышел в 1/4 финала.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2018 22:55
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 16 марта 2018, 09:35

      А где же Вася проститУткин? Вчера хоронил все наши клубы, мол никто не пройдет дальше,а что сегодня скажет?

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 марта 2018, 09:03

      Зенит нисколько не жаль, это стадо мажоров своим нытьём и понтами своего заслуженного добилось. Приятно, когда вылетают денежные мешки, вроде них и ПСЖ, вроде Неймара и Манчини. Никогда не повернётся душа болеть за них, будь Зенит хоть сто раз российским. Это не тот Зеня начала 2000-х, это - вселенское зло, которое по идее надо разогнать, отдельных функционеров посадить за растрату, лишить Газпрома и наполнить воспитанниками Смены, голодными до побед...

      Локомотив - Атлетико - олицетворение пропасти между российским и европейским футболом в целом.

      А вот ЦСКА - красавцы!!! Они - лучшее, что есть в российском футболе. Во всех смыслах. И как структура, и как команда. Никогда за них не бывает стыдно. Могут зайти очень далеко, если не попадётся Атлетико. Все остальные проходимы.

      4
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Danish Dynamite 16 марта 2018, 10:52

      ,,лучшее,что есть в российском футболе,,
      А ,если с Европой сравнить?
      В конце концов не в собственном соку они варятся..

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 16 марта 2018, 08:46

      Победа ЦСКА скорей исключение ,чем правило.
      Признаемся себе ,что уж из Лиона ,подобных вестей никто не ждал.
      Все ,как всегда ,верили Газпрому,но ,как оказалось - не бабло мячом крутит ,а люди.
      Общий итог печален.
      Из 4х сильнейших РФПЛ,только армейцы оказались профессионалами!
      Мои поздравления и удачи в дальнейшем!

      2
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      Рейтинг: +13

      саня 73 16 марта 2018, 08:31

      Привет Уткину.Это походу ему для того чтобы заполучить женщину нужна Гермиона Гренжери с заклятием- остолбиней-,хотя тогда что он с ней делать будет.?

      0
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 16 марта 2018, 07:51

      От Локо никто и не ждал ничего, слабые они. Их уровень групповой этап. Зенит опозорился конкретно. ЦСКА молодцы, именно они и возьмут кубок

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > BigFanFCRV 16 марта 2018, 23:08

      Увы, нет. Звёзды для ЦСКА сложились по-другому. Армия должна быть сейчас на острие в другом месте. С ув.

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 16 марта 2018, 07:41

      Да, цска Красавчики, а вот бомжи с паровозом печальные

      2
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 16 марта 2018, 07:24

      Всегда болел и верил за ЦСКА,в России это лучшая команда!!!С победой ребята!!!

      1
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      Рейтинг: +691

      retiremen 16 марта 2018, 07:11

      Перфекто, как говорят в России. Локо, попал под каток, очень уж не хочется увидеть там ЦСКА. Зенит обязан был но не смог, хотя мог. А ЦСКА просто красавчики. Гончаренко, Акинфеев, Головин и отличная командная игра принесли народу счастье!
      Кончилось все лучше чем предрекали!

      2
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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov 16 марта 2018, 05:43

      ну вот хоть какая то радость от вчерашнего дня

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 марта 2018, 02:24

      Кони сыграли великолепно в гостях!.....удачи в 1/4 финала) ))

      3
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