Главные новости дня. ЦСКА вышел в 1/4 финала Лиги Европы, Кокорин получил травму

Лига Европы. ЦСКА в гостях обыграл «Лион» и вышел в 1/4 финала.

Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» и вылетел из турнира.

Кокорин получил травму в матче с «РБ Лейпцигом» и в слезах был заменен.

«СЭ»: Таски не будет продлевать контракт со «Спартаком» и летом покинет команду.

Лига Европы. «Атлетико» во второй раз разгромил «Локомотив» и вышел в 1/4 финала.

Александр Кержаков возглавил юношескую сборную России.

Хаби Алонсо снова обвинили в неуплате налогов. Ему грозит 8 лет тюрьмы.

AS: Неймар недоволен переходом в «ПСЖ», пять месяцев в Париже тянулись для него как пять лет.

Евсеев утвержден главным тренером «Амкара».