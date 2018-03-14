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    В ФИФА уверены, что ни одна страна не бойкотирует чемпионат мира-2018

    Представитель ФИФА Тейсса Плам выразила уверенность, что все отобравшиеся на чемпионат мира-2018 в России сборные примут в нем участие. О возможном бойкоте турнира заявляют в Англии.

    «Будучи мировым руководящим органом футбола, ФИФА стремится обеспечить успешное проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

    ФИФА и местный организационный комитет полностью уверены, что все 32 участвующие команды и футбольные фанаты со всего мира сделают турнир незабываемым событием.

    Что касается административного и дипломатического представительства на Кубке мира ФИФА, то каждая страна независимо принимает решение о своем участии», – сказала Плам.

    Ранее «Бомбардир» писал, что ФИФА в панике из-за сложившейся ситуации.

    Источник: Р-Спорт

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    14.03.2018 22:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +563

      Damir07 15 марта 2018, 00:12

      Ни одна команда от турнира не откажеться они что зря 2 года кровь и пот теряли на это даже наоборот всем не терпится когда все начнется

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Damir07 15 марта 2018, 08:03

      Не говори так , достаточно вспомнить бойкот московской олимпиады в 1980 , и ответный бойкот в 1984 году олимпиады в Лос-Анджелесе

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