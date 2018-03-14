В ФИФА уверены, что ни одна страна не бойкотирует чемпионат мира-2018

Представитель ФИФА Тейсса Плам выразила уверенность, что все отобравшиеся на чемпионат мира-2018 в России сборные примут в нем участие. О возможном бойкоте турнира заявляют в Англии.

«Будучи мировым руководящим органом футбола, ФИФА стремится обеспечить успешное проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

ФИФА и местный организационный комитет полностью уверены, что все 32 участвующие команды и футбольные фанаты со всего мира сделают турнир незабываемым событием.

Что касается административного и дипломатического представительства на Кубке мира ФИФА, то каждая страна независимо принимает решение о своем участии», – сказала Плам.

Ранее «Бомбардир» писал, что ФИФА в панике из-за сложившейся ситуации.