Главные новости дня. Манчини может получить 9 миллионов от «Зенита», Яровинский поможет Слуцкому в «Витессе»

«Зенит» выплатит Манчини девять миллионов в случае его увольнения.

Яровинский будет помощником Слуцкого в «Витессе».

Защитник «Зенита» Маммана успешно прооперирован в Риме.

Adidas выпустит футболки, посвященные городам проведения матчей ЧМ-2018.

Вратарь «Локомотива» Гилерме не сыграет в ответном матче против «Атлетико».

«ПСЖ» подписал контракт с китайской компанией.

Лунев готов к матчу против «РБ Лейпцига».

Calciomercato: Райола предложил «Барселоне» Верратти.

КДК отменил красную карточку игрока «Амкара» Огуде.