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    Главные новости дня. Манчини может получить 9 миллионов от «Зенита», Яровинский поможет Слуцкому в «Витессе»

    «Зенит» выплатит Манчини девять миллионов в случае его увольнения.

    Яровинский будет помощником Слуцкого в «Витессе».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2018 20:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +93

      aviator117 15 марта 2018, 07:19

      А деньги нужно брать личные Фурсенко, чтобы сбить охоту у него и остальных! На 9 лямов попадет и другие хвостом завиляют, а то все с народа!

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      Рейтинг: -45

      stream15 15 марта 2018, 00:16

      Побыстрее его бы выкинули вон.

      0
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      Рейтинг: +6

      azzzyks 14 марта 2018, 23:50

      Заработок на футбольных ставкаx -> pro100stavki.ru

      1
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      Рейтинг: +10

      gamoni 14 марта 2018, 23:35

      Надоело про*бывать деньги в БК Нашел норм сайт king-ball.ru уже неделю в плюсе! Думайте сами, решайте сами!

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 марта 2018, 22:22

      Желательно чтобы эти 9 Лямов заплатили руководители Газпрома и Фурсенко из своего кармана а не из денег обладателей достояния России.

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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > RedWhiteFans2 14 марта 2018, 23:10

      Так они и заплатят из своего кармана.
      Манчини (как и любой иностранный тренер Зенита) просто курьер перевозящий деньги... 9 Лямов это просто процент за перевод...

      -1
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