Главные новости дня. Доннарумма покинет «Милан», «ПСЖ» рассматривает покупку Кейна

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2018 21:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 14 марта 2018, 06:18

      Лучше бы в футбол играли,чем прически менять!!!

      0
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      Рейтинг: +8

      elsa 14 марта 2018, 03:19

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      0
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