Главные новости дня. Доннарумма покинет «Милан», «ПСЖ» рассматривает покупку Кейна

«Амкар» настаивает на отмене красной карточки Огуде.

Безбородов обслужит матч «Рубин» – «Спартак».

Бывший игрок ЦСКА может получить два года тюрьмы.

Будогосский рассказал о судьбе судьи Вилкова.

Маммана будет прооперирован в Риме.

Доннарумма намерен покинуть «Милан».

«ПСЖ» может заменить Неймара Кейном.

Врач «Баварии» назвал Гвардиолу неуверенным в себе человеком.

Президенту «Барселоны» не нравится, что некоторые игроки хотят возвращения Неймара.

Феллаини изменил прическу и стал похож на Микки Мауса.