Главные новости дня. Слуцкий возглавил «Витесс», Манчини нагрубил фанату «Зенита»

«Локомотив» выиграл у «Урала» и снова оторвался на восемь очков от ближайшего преследователя.

В Лионе опасаются приезда фанатов ЦСКА.

Маммана пропустит как минимум полгода из-за травмы.

В сборную России на матчи против Бразилии и Франции вызваны 28 футболистов.

Слуцкий стал главным тренером «Витесса».

Оба клуба из Манчестера хотят купить Неймара.

Федерация футбола Польши не собирается бойкотировать ЧМ-2018.

Чемпионат Греции приостановлен из-за появления на поле вооруженного Ивана Саввиди. Клубы могут быть исключены из еврокубков.

Манчини грубо ответил оскорбившему его фанату «Зенита».

Каррагер отстранен от работы на Sky за плевок в фаната «МЮ».