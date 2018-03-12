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    Главные новости дня. Слуцкий возглавил «Витесс», Манчини нагрубил фанату «Зенита»

    «Локомотив» выиграл у «Урала» и снова оторвался на восемь очков от ближайшего преследователя.

    В Лионе опасаются приезда фанатов ЦСКА.

    Маммана пропустит как минимум полгода из-за травмы.

    В сборную России на матчи против Бразилии и Франции вызваны 28 футболистов.

    Слуцкий стал главным тренером «Витесса».

    Оба клуба из Манчестера хотят купить Неймара.

    Федерация футбола Польши не собирается бойкотировать ЧМ-2018.

    Чемпионат Греции приостановлен из-за появления на поле вооруженного Ивана Саввиди. Клубы могут быть исключены из еврокубков.

    Манчини грубо ответил оскорбившему его фанату «Зенита».

    Каррагер отстранен от работы на Sky за плевок в фаната «МЮ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2018 20:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 13 марта 2018, 09:24

      куда слуцкий опять полез

      1
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 13 марта 2018, 04:46

      Пусть в Лионе опасаются не только фанатов,но и ЦСКА!!!Армейцы Красноярск с вами!!!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 марта 2018, 04:45

      Манчини в ярости от неудач....

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