Яровинский войдет в тренерский штаб Слуцкого в «Витессе»

Экс-спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский войдет в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе».

Также сообщается, что российский специалист пригласит нового тренера по физподготовке, поскольку Юрген Сигерс, работавший в этой должности до настоящего момента, равно как и помощник главного тренера Александр Ранкович покинут клуб.

Напомним, сегодня «Витесс» объявил о заключении контракта со Слуцким сроком на два года. 46-летний россиянин стал первым тренером в голландской Эредивизие.