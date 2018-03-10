Росгидромет: «Нужно следить за погодой, чтобы не думать потом, где взять защитников в сборную России»

Начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин заявил, что прогнозы погоды, которые можно довольно точно определить на неделю вперед, могут спасти игроков от травм.

«Не понимаю, почему на погоду не обращают внимания в нашем футболе. Вроде стадионы открытые, стоит задуматься, но нет. Мы можем за неделю давать довольно точный прогноз конкретно по всем стадионам. Травм стало бы меньше, тренеры принимали бы во внимание погодные условия, учитывали бы возможны рецидивы. Могли решать, кого из футболистов выпускать при -10 или -15, а кого лучше заменить после первого тайма. Я имею представление об этом, в своe время у меня и медицина была в подчинении.

Если так продолжится, за весенний сезон мы всех защитников потеряем. Все равно еще будут минусовые температуры. Впереди ответные матчи Лиги Европы, например. В Питере проблем нет, там крыша. Но в Москве открытые стадионы, и даже при минус пяти никто не застрахован от травм. Чуть застыл – и потянул мышцу. Да банально: скользко, можно неудачно упасть. Вспомните снегопад в Туле! Нужно это учитывать, чтобы не искать потом, где бы взять защитников в сборную со стороны», – сказал Варакин.