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  • Росгидромет: «Нужно следить за погодой, чтобы не думать потом, где взять защитников в сборную России»

Росгидромет: «Нужно следить за погодой, чтобы не думать потом, где взять защитников в сборную России»

10 марта 2018, 12:11
19

Начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин заявил, что прогнозы погоды, которые можно довольно точно определить на неделю вперед, могут спасти игроков от травм.

«Не понимаю, почему на погоду не обращают внимания в нашем футболе. Вроде стадионы открытые, стоит задуматься, но нет. Мы можем за неделю давать довольно точный прогноз конкретно по всем стадионам. Травм стало бы меньше, тренеры принимали бы во внимание погодные условия, учитывали бы возможны рецидивы. Могли решать, кого из футболистов выпускать при -10 или -15, а кого лучше заменить после первого тайма. Я имею представление об этом, в своe время у меня и медицина была в подчинении.

Если так продолжится, за весенний сезон мы всех защитников потеряем. Все равно еще будут минусовые температуры. Впереди ответные матчи Лиги Европы, например. В Питере проблем нет, там крыша. Но в Москве открытые стадионы, и даже при минус пяти никто не застрахован от травм. Чуть застыл – и потянул мышцу. Да банально: скользко, можно неудачно упасть. Вспомните снегопад в Туле! Нужно это учитывать, чтобы не искать потом, где бы взять защитников в сборную со стороны», – сказал Варакин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига
Комментарии (19)
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Viper for CSKA
1520673555
Дело говорит, как и многие другие. Только воз увы не там, так как только в интервью и могут это сказать, а вышестоящим руководителям говорят то, что те хотят услышать.
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belrus21
1520674101
Дожили!!!! Росгидромет в футболе более здравые мысли выдает, чем чинуши футбольные
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Pourport
1520674892
Две пожилые женщины стоят разговаривают: -Слышь,Михайловна! -Да,Петровна! -А кем твой внук то нынче встроился? -Прогнозист ён! -А такой честный парень рос!)
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BarStep
1520675511
Решили тоже подзаработать на околофутболе... Типа мы вам сделаем личный прогноз... Ну дурия..., уже через час ни хрена не сходится с их прогнозами...
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DOCTOR PENALTY
1520675714
Время сейчас такое, время дебилов у власти в футболе. Дальше своего носа не видят, какой уж тут гидрометцентр.
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mihail200606
1520676179
Тренеры то причем...Календарь то "моттористы и сантехники " составляют)) про погоду не думают... При -15вся команда рискует травмы получить. Всех не заменишь
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insider_retro
1520677361
Приятно, что и Росгидромет переживает за футбол...
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rostik-100
1520679172
А нечего следить за погодой. И "дураку" ясно, какая в феврале будет погода. Я раньше писал уже, очень травмоопасно играть при минусе под снегом, почему РФС об этом не думает.
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Ral13
1520679434
Про травмы всё конечно верно сказано, но прогноз погоды на неделю вперёд - это из области фантастики!
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zigbert
1520685134
Мы привыкли что март теплый месяц, а оно вон как все обернулось. Играть в таких условиях невозможно,нужны новые стадионы.Это веление времени.
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