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    Росгидромет: «Нужно следить за погодой, чтобы не думать потом, где взять защитников в сборную России»

    Начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин заявил, что прогнозы погоды, которые можно довольно точно определить на неделю вперед, могут спасти игроков от травм.

    «Не понимаю, почему на погоду не обращают внимания в нашем футболе. Вроде стадионы открытые, стоит задуматься, но нет. Мы можем за неделю давать довольно точный прогноз конкретно по всем стадионам. Травм стало бы меньше, тренеры принимали бы во внимание погодные условия, учитывали бы возможны рецидивы. Могли решать, кого из футболистов выпускать при -10 или -15, а кого лучше заменить после первого тайма. Я имею представление об этом, в своe время у меня и медицина была в подчинении.

    Если так продолжится, за весенний сезон мы всех защитников потеряем. Все равно еще будут минусовые температуры. Впереди ответные матчи Лиги Европы, например. В Питере проблем нет, там крыша. Но в Москве открытые стадионы, и даже при минус пяти никто не застрахован от травм. Чуть застыл – и потянул мышцу. Да банально: скользко, можно неудачно упасть. Вспомните снегопад в Туле! Нужно это учитывать, чтобы не искать потом, где бы взять защитников в сборную со стороны», – сказал Варакин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2018 12:11
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 10 марта 2018, 22:08

      А может надо начинать играть хотя-бы в конце марта, и вернуть весна-осень? Ну понятно у нас северная страна, но что-то делать надо!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 марта 2018, 18:04

      согласен, почему бы не попробовать такой вариант, хуже уж точно не будет.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 марта 2018, 16:13

      Все правильно сказал-пусть наши спецы планеристы задумаются.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 марта 2018, 15:32

      Мы привыкли что март теплый месяц, а оно вон как все обернулось. Играть в таких условиях невозможно,нужны новые стадионы.Это веление времени.

      2
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 10 марта 2018, 15:15

      Вы на день не можете предсказать погоду а то

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 марта 2018, 14:48

      Вл времена Сталина начальник Гидрометеоцентра - была расстрельная должность . Сейчас - совсем другой коленкор , и к Варакину нужно прислушаться ! Во многом он прав !

      1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 10 марта 2018, 13:57

      Про травмы всё конечно верно сказано, но прогноз погоды на неделю вперёд - это из области фантастики!

      2
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 10 марта 2018, 13:52

      А нечего следить за погодой. И "дураку" ясно, какая в феврале будет погода. Я раньше писал уже, очень травмоопасно играть при минусе под снегом, почему РФС об этом не думает.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 марта 2018, 13:22

      Приятно, что и Росгидромет переживает за футбол...

      5
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 10 марта 2018, 13:13

      Здесь даже мяч в снегопад, который был обещанный за неделю до этого не поменяли на оранжевый , а хозяева вышли на поле которое было белым бело в белом. А вы призываете к какому то здравому смыслу ?

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