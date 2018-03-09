Главные новости дня. Слуцкий возглавит «Витесс», сборная России сыграет с Германией

Контракт Слуцкого с «Витессом» будет рассчитан на два года.

AS: «Реал» готов заплатить 400 миллионов за Неймара.

РФПЛ. «Амкар» вдевятером проиграл «Арсеналу», туляки не реализовали два пенальти.

Дзюба вошел в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионата России.

Будогосский извинился перед «Амкаром» за ошибки судьи Вилкова в игре с «Арсеналом».

Сборная России в ноябре сыграет товарищеский матч с Германией.

Corriere della sera: Буффон завершит карьеру по окончании сезона.

Adidas выпустит форму сборной СССР к ЧМ-2018.

Покеттино обвинил «Ювентус» в давлении на судей.

Матч «Урал» – «Локомотив» могут перенести в Тюмень.