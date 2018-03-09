Росавиация проследит за ценами на билеты во время проведения ЧМ-2018

Во время подготовки и проведения чемпионата мира-2018 Федеральное агентство воздушного транспорта будет следить за ценами на авиабилеты в городах проведения матчей турнира. Сделано это будет для контроля и предотвращения необоснованного роста тарифов на рейсы.

«В целях предотвращения необоснованного роста тарифов на рейсы между городами-участниками ЧМ-2018 с 10 марта Федеральное агентство воздушного транспорта приступает к ежесуточному осуществлению мониторинга стоимости перевозок пассажиров.

В соответствии с директивой Росавиации, территориальным органам агентства предписано организовать мониторинг стоимости воздушных перевозок пассажиров в аэропорты, обслуживающие гостей и участников ЧМ-2018. Также террорганы Росавиации должны проинформировать авиакомпании и аэропорты о запрете на рост тарифов на воздушные перевозки и рост тарифов и сборов на услуги аэропортов в период проведения ЧМ по футболу 2018 года.

При установлении факта необоснованного роста тарифов/сборов для принятия мер реагирования Росавиация направит соответствующие уведомления в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор, Ространснадзор и Генпрокуратуру России», – говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Ранее было объявлено, что Роспотребнадзор также будет следить за ценами на гостиницы. Всего за несколько дней были выписаны серьезные штрафы организациям за завышение цен.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в России 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.