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    Главные новости дня. Жены английских футболистов боятся ехать в Россию на ЧМ, Сельдяков обслужит матч ФНЛ

    Слуцкий считает, что лучшие защитники в стране – Березуцкие и Игнашевич.

    Сельдяков будет судить матч ФНЛ.

    Представители «ПСЖ» встретились с братом Конте.

    «Интер» может приобрести Рабьо у «ПСЖ».

    Игроки «Ювентуса» прилетели на похороны Астори.

    Аллегри не хочет, чтобы «Ювентус» играл с «Барселоной» в четвертьфинале ЛЧ.

    Английская пресса сообщила условие, при котором Абрамович оставит Конте тренером «Челси».

    «Барселона» все еще думает о покупке Верратти.

    Директор «Барселоны» считает, что никто не сможет купить Месси у клуба.

    Жены и подруги игроков сборной Англии боятся лететь в Россию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2018 22:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1532

      starche 9 марта 2018, 08:30

      Очень рады за Сельдякова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 9 марта 2018, 01:22

      Абасрамшись.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop > Коза Ностра 9 марта 2018, 01:52

      Обамасрамшись, Абрамосрамшись... увы!
      Ха! Зато умеем!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1427

      Freyd 9 марта 2018, 00:10

      Вы удевитись,но я болею за Зенит!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17840

      ilichkadr 8 марта 2018, 23:15

      Жены английских футболистов боятся ехать в Россию на ЧМ? Ради бога, пусть не едут, дрожат под юбкой Елизаветы II. Понос для некоторых особ женского пола должен восприниматься сугубо положительно, поскольку мучиться диетой нет необходимости. Всё просто, подумал некоторое время и тут же от испуга обосрался.............

      2
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      Рейтинг: +91

      kanaev 8 марта 2018, 23:14

      Да как-то насрать на жён и подруг сборной Англии!!

      1
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