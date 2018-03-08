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  • Главные новости дня. Жены английских футболистов боятся ехать в Россию на ЧМ, Сельдяков обслужит матч ФНЛ

Главные новости дня. Жены английских футболистов боятся ехать в Россию на ЧМ, Сельдяков обслужит матч ФНЛ

8 марта 2018, 22:13
6

Слуцкий считает, что лучшие защитники в стране – Березуцкие и Игнашевич.

Сельдяков будет судить матч ФНЛ.

Представители «ПСЖ» встретились с братом Конте.

«Интер» может приобрести Рабьо у «ПСЖ».

Игроки «Ювентуса» прилетели на похороны Астори.

Аллегри не хочет, чтобы «Ювентус» играл с «Барселоной» в четвертьфинале ЛЧ.

Английская пресса сообщила условие, при котором Абрамович оставит Конте тренером «Челси».

«Барселона» все еще думает о покупке Верратти.

Директор «Барселоны» считает, что никто не сможет купить Месси у клуба.

Жены и подруги игроков сборной Англии боятся лететь в Россию.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
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kanaev
1520540060
Да как-то насрать на жён и подруг сборной Англии!!
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ilichkadr
1520540100
Жены английских футболистов боятся ехать в Россию на ЧМ? Ради бога, пусть не едут, дрожат под юбкой Елизаветы II. Понос для некоторых особ женского пола должен восприниматься сугубо положительно, поскольку мучиться диетой нет необходимости. Всё просто, подумал некоторое время и тут же от испуга обосрался.............
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Freyd
1520543411
Вы удевитись,но я болею за Зенит!!!
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Коза Ностра
1520547762
Абасрамшись.
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starche
1520573447
Очень рады за Сельдякова.
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