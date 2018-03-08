Главные новости дня. Жены английских футболистов боятся ехать в Россию на ЧМ, Сельдяков обслужит матч ФНЛ

Слуцкий считает, что лучшие защитники в стране – Березуцкие и Игнашевич.

Сельдяков будет судить матч ФНЛ.

Представители «ПСЖ» встретились с братом Конте.

«Интер» может приобрести Рабьо у «ПСЖ».

Игроки «Ювентуса» прилетели на похороны Астори.

Аллегри не хочет, чтобы «Ювентус» играл с «Барселоной» в четвертьфинале ЛЧ.

Английская пресса сообщила условие, при котором Абрамович оставит Конте тренером «Челси».

«Барселона» все еще думает о покупке Верратти.

Директор «Барселоны» считает, что никто не сможет купить Месси у клуба.

Жены и подруги игроков сборной Англии боятся лететь в Россию.