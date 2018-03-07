Главные новости дня. Матч «Зенит» – «Амкар» не будет переигран, Березуцкие не вернутся в сборную России

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На странице Мареза появилось сообщение о завершении игроком карьеры. Оказалось, фейк.
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Источник: Бомбардир.ру