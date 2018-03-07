Главные новости дня. Матч «Зенит» – «Амкар» не будет переигран, Березуцкие не вернутся в сборную России

КДК РФС отказал «Зениту» в переигровке матча с «Амкаром».

Сельдяков объяснил ошибку в эпизоде с неудалением Зайцева.

«Зенит» призывает фанатов шуметь, чтобы напугать Вернера.

«Спартак» продлит контракт с Каррерой, если удержится в тройке.

УЕФА не будет обвинять капитана молодежки «Спартака» в расизме.

Ари и Фарфан не смогут забить «Атлетико» в Мадриде.

На странице Мареза появилось сообщение о завершении игроком карьеры. Оказалось, фейк.

За отставку Венгера проголосовало 88% фанатов «Арсенала».

Французские СМИ предсказывают уход Эмери из «ПСЖ».

Березуцкие не будут выступать за сборную России.