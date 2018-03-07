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    Главные новости дня. Матч «Зенит» – «Амкар» не будет переигран, Березуцкие не вернутся в сборную России

    КДК РФС отказал «Зениту» в переигровке матча с «Амкаром».

    Сельдяков объяснил ошибку в эпизоде с неудалением Зайцева.

    «Зенит» призывает фанатов шуметь, чтобы напугать Вернера.

    «Спартак» продлит контракт с Каррерой, если удержится в тройке.

    УЕФА не будет обвинять капитана молодежки «Спартака» в расизме.

    Ари и Фарфан не смогут забить «Атлетико» в Мадриде.

    На странице Мареза появилось сообщение о завершении игроком карьеры. Оказалось, фейк.

    За отставку Венгера проголосовало 88% фанатов «Арсенала».

    Французские СМИ предсказывают уход Эмери из «ПСЖ».

    Березуцкие не будут выступать за сборную России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2018 20:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 8 марта 2018, 09:08

      ..И Слава богу

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 8 марта 2018, 04:27

      зенит и братья березы - сбитые лётчики и хва о них ,надоело...

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 8 марта 2018, 03:11

      Очень жаль что братья не вернуться в сборную!!!Думаю они помогли бы,хоть они уже и в возрасте и скорость не та,но за счет опыта вреда бы от них не было!!!

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