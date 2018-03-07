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Главные новости дня. Матч «Зенит» – «Амкар» не будет переигран, Березуцкие не вернутся в сборную России

7 марта 2018, 20:58
3

КДК РФС отказал «Зениту» в переигровке матча с «Амкаром».

Сельдяков объяснил ошибку в эпизоде с неудалением Зайцева.

«Зенит» призывает фанатов шуметь, чтобы напугать Вернера.

«Спартак» продлит контракт с Каррерой, если удержится в тройке.

УЕФА не будет обвинять капитана молодежки «Спартака» в расизме.

Ари и Фарфан не смогут забить «Атлетико» в Мадриде.

На странице Мареза появилось сообщение о завершении игроком карьеры. Оказалось, фейк.

За отставку Венгера проголосовало 88% фанатов «Арсенала».

Французские СМИ предсказывают уход Эмери из «ПСЖ».

Березуцкие не будут выступать за сборную России.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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igormaddog
1520467875
Очень жаль что братья не вернуться в сборную!!!Думаю они помогли бы,хоть они уже и в возрасте и скорость не та,но за счет опыта вреда бы от них не было!!!
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alex1951
1520472443
зенит и братья березы - сбитые лётчики и хва о них ,надоело...
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KB_Krasnogorsk
1520489313
..И Слава богу
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