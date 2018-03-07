Польская комиссия признала «Лужники» лучшим стадионом 2017 года

Ресурс StadiumDB огласил результаты голосования на звание лучшего стадиона 2017 года.

Комиссия из пяти архитекторов выбрала лучшим объектом прошлого года «Лужники». С 2013 по 2017 год на московской арене прошла третья в истории реконструкция. Стадион вместимостью 81 тысяч зрителей был снова открыт в ноябре.

Архитекторы сделали выбор на основе критериев «архитектурная ценность» (стадион набрал 30% голосов), «функциональность» (31,6%) и «инновации» (16,8%).

«Степень исторической ценности возложила огромную ответственность на авторов реконструкции. Расположенный в исторической части города объекта определенно станет ориентиром для туристов», – сказала руководитель комиссии Мария Сипиньска-Малашиньска.

Объект опередил французскую «Ю Арену» и «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Стадион «Санкт-Петербург» вошел в топ-10.

Напомним, «Лужники» примут финал чемпионата мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.