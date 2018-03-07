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    Польская комиссия признала «Лужники» лучшим стадионом 2017 года

    Ресурс StadiumDB огласил результаты голосования на звание лучшего стадиона 2017 года.

    Комиссия из пяти архитекторов выбрала лучшим объектом прошлого года «Лужники». С 2013 по 2017 год на московской арене прошла третья в истории реконструкция. Стадион вместимостью 81 тысяч зрителей был снова открыт в ноябре.

    Архитекторы сделали выбор на основе критериев «архитектурная ценность» (стадион набрал 30% голосов), «функциональность» (31,6%) и «инновации» (16,8%).

    «Степень исторической ценности возложила огромную ответственность на авторов реконструкции. Расположенный в исторической части города объекта определенно станет ориентиром для туристов», – сказала руководитель комиссии Мария Сипиньска-Малашиньска.

    Объект опередил французскую «Ю Арену» и «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Стадион «Санкт-Петербург» вошел в топ-10.

    Напомним, «Лужники» примут финал чемпионата мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2018 18:13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 марта 2018, 12:21

      ну хоть здесь мы в спортивном плане Первые

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 17:03

      За это можно поаплодировать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 7 марта 2018, 21:29

      Такие стадионы должны быть у всех кто играет в высшей лиге !!! Думаю наша страна может и должна себе такое позволить !!! А там и до чемпионов мира -- рукой подать !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 7 марта 2018, 21:15

      Во всемирной истории архитектуры о польских зодчих и архитекторах нигде не упоминается. Может я ошибаюсь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 7 марта 2018, 20:38

      С инновациями слабовато.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      Антимат 7 марта 2018, 20:06

      А Баклан-арена?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 7 марта 2018, 18:48

      Приятно...черт возьми... Не зря старались..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 18:36

      Якуб Корейба и Томаш Мацейчук входили в состав комиссии?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 19:55

      я чего то не помню, что они архитекторы по профессии

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY > EcioAuditore 9 марта 2018, 00:12

      Ещё какие...

      1
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