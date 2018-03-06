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    Орлов верит, что на чемпионате мира сборная России сыграет прилично и болельщикам не будет стыдно за команду

    Телекомментатор Геннадий Орлов, принявший участие в запуске часов обратного отсчета до чемпионата мира-2018, рассказал о своих поездках на мундиали, призвал иностранных болельщиков не бояться ехать в Россию, а также выразил уверенность, что сборная страны достойно выступит на мировом первенстве.

    – Я был на 10-ти чемпионатах мира и более радостного события трудно придумать. Самое главное – уверен, что жители нашего города будут как всегда гостеприимны. У нас есть большие группы добровольцев, они лицо нашей страны, города. Их много, они подготовлены и создадут особое радушие. Как комментатор, я буду готовиться. Я аккредитован уже. Может, проведу репортаж. Все идет в оптимистическом духе.

    – Почему болельщикам не нужно бояться ехать в Россию?

    – Я был в Аргентине в 1978-м, когда правила хунта и ходили автоматчики. У нас совсем другая страна. Образ не так хорошо выглядит, как есть. Мы не ангелы, конечно, у нас много недостатков. Но то, что наш народ любит весь мир и людей других стран – в этом нет сомнений. Я так могу сказать про свою семью. Думаю, у всех так же.

    – Могли ли вы подумать, что однажды чемпионат мира пройдет в России?

    – Не мог. Советский союз дотянулся только до Олимпийских игр, а с футболом даже вопрос не стоял. Сейчас это большой праздник. Я десять раз выезжал за границу, визы пробивал, а сейчас живу в районе Крестовского острова, и мне идти два километра до стадиона, на котором будет чемпионат мира. Для меня, как футбольного человека, это большое счастье.

    – Матч какой иностранной сборной ждете больше всего?

    – Я жду именно российской. Первый матч уже будет главным. С него все начнется. Я верю, что мы сыграем прилично, и за нашу команду не будет стыдно болельщикам, – передает слова Орлова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

    Напомним, до чемпионата мира осталось сто дней. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.03.2018 16:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 7 марта 2018, 20:20

      Лишь бы тебя до микрофона не допустили.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 марта 2018, 19:49

      Это ж как из ума надо выжить,чтоб в это верить???...

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 6 марта 2018, 18:53

      За команду будт стыдно точно, но это от вас, ГС, не зависит. Вы постарайтесь, чтобы нам не было стыдно за ваши репортажи.

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