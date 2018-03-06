Орлов верит, что на чемпионате мира сборная России сыграет прилично и болельщикам не будет стыдно за команду

Телекомментатор Геннадий Орлов, принявший участие в запуске часов обратного отсчета до чемпионата мира-2018, рассказал о своих поездках на мундиали, призвал иностранных болельщиков не бояться ехать в Россию, а также выразил уверенность, что сборная страны достойно выступит на мировом первенстве.

– Я был на 10-ти чемпионатах мира и более радостного события трудно придумать. Самое главное – уверен, что жители нашего города будут как всегда гостеприимны. У нас есть большие группы добровольцев, они лицо нашей страны, города. Их много, они подготовлены и создадут особое радушие. Как комментатор, я буду готовиться. Я аккредитован уже. Может, проведу репортаж. Все идет в оптимистическом духе.

– Почему болельщикам не нужно бояться ехать в Россию?

– Я был в Аргентине в 1978-м, когда правила хунта и ходили автоматчики. У нас совсем другая страна. Образ не так хорошо выглядит, как есть. Мы не ангелы, конечно, у нас много недостатков. Но то, что наш народ любит весь мир и людей других стран – в этом нет сомнений. Я так могу сказать про свою семью. Думаю, у всех так же.

– Могли ли вы подумать, что однажды чемпионат мира пройдет в России?

– Не мог. Советский союз дотянулся только до Олимпийских игр, а с футболом даже вопрос не стоял. Сейчас это большой праздник. Я десять раз выезжал за границу, визы пробивал, а сейчас живу в районе Крестовского острова, и мне идти два километра до стадиона, на котором будет чемпионат мира. Для меня, как футбольного человека, это большое счастье.

– Матч какой иностранной сборной ждете больше всего?

– Я жду именно российской. Первый матч уже будет главным. С него все начнется. Я верю, что мы сыграем прилично, и за нашу команду не будет стыдно болельщикам, – передает слова Орлова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, до чемпионата мира осталось сто дней. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.