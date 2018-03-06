Сорокин надеется, что система видеоповторов будет использоваться в РФПЛ уже в следующем сезоне

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что с установкой системы видеопомощи арбитрам (VAR) на стадионах чемпионата мира не должно возникнуть каких-либо сложностей. Также он выразил надежду, что видеоповторы появятся в РФПЛ уже со следующего сезона.

«Здесь нет чего-то такого, что представляло бы для нас вызов. Есть специализированная компания, которая занимается установкой. Мы со своей стороны окажем максимальное содействие в правильной инсталляции. Сама установка много времени не занимает, технически это не такой сложный процесс. Что касается сроков установки, то вряд ли система будет использоваться на тестовых матчах.

Позволит ли использование VAR на мундиале рассчитывать, что система будет применена в РФПЛ в самое ближайшее время? Лига уже обратилась с соответствующим обращением. Надеемся после чемпионата мира получить положительный ответ. Рассчитываем, что система будет использоваться в РФПЛ уже в следующем сезоне», – сказал Сорокин.