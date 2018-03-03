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  • Главные новости дня. «Зенит» вдевятером не обыграл «Амкар», на месяц травмировался Марио Фернандес

Главные новости дня. «Зенит» вдевятером не обыграл «Амкар», на месяц травмировался Марио Фернандес

3 марта 2018, 21:17
2

Кононов может занять пост в РФС.

«Атлетико» – «Локомотив» – матч повышенного риска, по мнению УЕФА.

Слуцкий рассказал, как в Англии переводили его фамилию.

Марио Фернандес выбыл примерно на месяц.

«Зенит» не выиграл у «Амкара» и заканчивал матч вдевятером.

Манчини с сарказмом назвал судью Сельдякова лучшим в мире.

«Спартак» потерял еще двух центральных защитников перед игрой с «Локомотивом».

Фарфан не стал давать интервью журналистке, прилетевшей из Перу.

Международный совет футбольных ассоциаций одобрил введение четвертой замены и системы VAR.

«МЮ» готовится потратить 89 миллионов на тер Стегена.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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KB_Krasnogorsk
1520116306
Кобылы как всегда, отскок
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igormaddog
1520146809
Ну почему же Зенит не обыграл Амкар в девятером?))))
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