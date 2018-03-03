Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. «Зенит» вдевятером не обыграл «Амкар», на месяц травмировался Марио Фернандес

    Кононов может занять пост в РФС.

    «Атлетико» – «Локомотив» – матч повышенного риска, по мнению УЕФА.

    Слуцкий рассказал, как в Англии переводили его фамилию.

    Марио Фернандес выбыл примерно на месяц.

    «Зенит» не выиграл у «Амкара» и заканчивал матч вдевятером.

    Манчини с сарказмом назвал судью Сельдякова лучшим в мире.

    «Спартак» потерял еще двух центральных защитников перед игрой с «Локомотивом».

    Фарфан не стал давать интервью журналистке, прилетевшей из Перу.

    Международный совет футбольных ассоциаций одобрил введение четвертой замены и системы VAR.

    «МЮ» готовится потратить 89 миллионов на тер Стегена.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2018 21:17
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 4 марта 2018, 10:00

      Ну почему же Зенит не обыграл Амкар в девятером?))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 4 марта 2018, 01:31

      Кобылы как всегда, отскок

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11