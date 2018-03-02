Мейтин: «Система безопасности в РФПЛ – одна из лучших в мире»

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин высказался по поводу беспорядков перед матчем «Атлетик» – «Спартак» (1:2) в Лиге Европы.

«Когда я сидел на стадионе и получил сообщение, что убит полицейский, я тут же начал всех обзванивать. Выяснилось, что никто его не убивал, а он скончался от инфаркта.

Потом начали выступать мэр и все остальные на тему, что мы больше никогда не хотим видеть болельщиков «Спартака» в нашем городе.

Потом все разобрались и сообщили, что «Спартак» не имеет отношения к этим беспорядкам. У них работало 500 человек городской полиции и еще 300 «силовиков».

Наша система безопасности сейчас одна из самых лучших в мире. Если бы у нас была информация о том, что собираются проводиться митинги антифашистов, что будут разбираться с болельщиками, то у нас были бы приняты беспрецедентные меры безопасности.

Эта была зона ответственности города, и они не сработали, владея информацией. Не были приняты должные меры безопасности. Не были перекрыт улицы, а надо было выставлять наряды – есть определенная тактика. Такого, как было в Бильбао, у нас быть не могло, это точно», – сказал Мейтин.