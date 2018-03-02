Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мейтин: «Система безопасности в РФПЛ – одна из лучших в мире»

    Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин высказался по поводу беспорядков перед матчем «Атлетик»«Спартак» (1:2) в Лиге Европы.

    «Когда я сидел на стадионе и получил сообщение, что убит полицейский, я тут же начал всех обзванивать. Выяснилось, что никто его не убивал, а он скончался от инфаркта.

    Потом начали выступать мэр и все остальные на тему, что мы больше никогда не хотим видеть болельщиков «Спартака» в нашем городе.

    Потом все разобрались и сообщили, что «Спартак» не имеет отношения к этим беспорядкам. У них работало 500 человек городской полиции и еще 300 «силовиков».

    Наша система безопасности сейчас одна из самых лучших в мире. Если бы у нас была информация о том, что собираются проводиться митинги антифашистов, что будут разбираться с болельщиками, то у нас были бы приняты беспрецедентные меры безопасности.

    Эта была зона ответственности города, и они не сработали, владея информацией. Не были приняты должные меры безопасности. Не были перекрыт улицы, а надо было выставлять наряды – есть определенная тактика. Такого, как было в Бильбао, у нас быть не могло, это точно», – сказал Мейтин.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2018 12:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 2 марта 2018, 13:24

      +++

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11