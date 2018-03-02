«Барселона» в третий раз сыграла вничью в пяти последних матчах на выезде

В четверг, 1 марта, состоялся матч 26-го тура испанской Примеры, в котором «Лас-Пальмас» принимал «Барселону». Команды не смогли выявить победителя – 1:1.

Каталонцы лишь дважды побеждали в пяти последних гостевых матчах – «Валенсию» в кубке страны (2:0) и «Эйбар» в Примере (2:0). Они не смогли в гостях обыграть в Примере «Эспаньол» (1:1), а Лиге чемпионов – «Челси» (1:1).

После 26 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры с 66 очками. Идущий вторым «Атлетико» отстает на пять баллов.