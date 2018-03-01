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    Определены даты тестовых матчей на стадионах ЧМ-2018

    Опубликованы даты проведения тестовых матчей на стадионах ЧМ-2018.

    Стадион «Калининград». «Балтика» сыграет в рамках ФНЛ с «Крыльями Советов» (11 апреля), «Химками» (21 апреля) и «Тюменью» (12 мая). Матч с «Шальке-04», запланированный на 22 марта, перенесен по рекомендации Министерства спорта РФ в целях сохранения газона.

    Стадион «Нижний Новгород». «Олимпиец» сыграет в рамках ФНЛ с «Зенитом-2» (15 апреля), «Ротором» (28 апреля), «Лучом-Энергией» (6 мая).

    «Казань-Арена». «Рубин» сыграет с «Уфой» в рамках РФПЛ.

    «Ростов-Арена». «Ростов» сыграет в рамках РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (15 апреля), с «Тосно» (29 апреля) и «Уралом» (13 мая).

    «Самара-Арена». «Крылья Советов» сыграют в рамках ФНЛ с «Факелом» (28 апреля), с «Кубанью» (6 мая) и с «Мордовией» (11 мая).

    «Екатеринбург-Арена». «Урал» сыграет в рамках РФПЛ с «Рубином» (1 апреля), московским «Спартаком» (15 апреля) и «Амкаром» (6 мая).

    «Волгоград-Арена». «Ротор» в рамках ФНЛ сыграет с «Лучом-Энергией» (21 марта), «Крыльями Советов» (2 апреля). Также на стадионе проведут финал Кубка России (9 мая).

    Стадион в Саранске. «Мордовия» в рамках ПФЛ в зоне Урал-Приволжье сыграет с «Зенитом» из Ижевска (21 апреля), КАМАЗом (4 мая) и с «Сызранью-2003» (16 мая).

    Тестовые даты матчей на «Лужниках», «Санкт-Петербурге» и «Открытие Арене» уже сообщались ранее. Даты матчей на стадионе «Фишт» еще не определены.

    Источник: ТАСС

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    01.03.2018 22:59
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 1 марта 2018, 23:19

      Урал сыграет в рамках ФНЛ с Рубином, когда это вылететь успели

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