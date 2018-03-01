На реконструкцию сочинского стадиона к ЧМ-2018 потратили миллиард

Стала известна стоимость реконструкции сочинского стадиона «Фишт» к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018. Ее огласила министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

«В программе реконструкция, смена объекта, который проводил открытие и закрытие Олимпийских игр 2014 года – все это обошлось в районе 1 миллиарда рублей.

Это изменение всей конструкции, объект полностью стал футбольным стадионом, ранее не было футбольного поля», – сказала политик.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.