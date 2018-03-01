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    На реконструкцию сочинского стадиона к ЧМ-2018 потратили миллиард

    Стала известна стоимость реконструкции сочинского стадиона «Фишт» к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018. Ее огласила министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

    «В программе реконструкция, смена объекта, который проводил открытие и закрытие Олимпийских игр 2014 года – все это обошлось в районе 1 миллиарда рублей.

    Это изменение всей конструкции, объект полностью стал футбольным стадионом, ранее не было футбольного поля», – сказала политик.

    Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Р-Спорт

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    01.03.2018 20:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5444

      Приус 6 марта 2018, 18:56

      Черная дыра имени ВВП.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 09:44

      только после ЧМ опять будет стоять никем не использующийся и через пару лет снова реконструкцию затеют на огромную сумму...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 2 марта 2018, 00:58

      это только аванс щя растащят еще лям нужен будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 1 марта 2018, 20:35

      Что с ним будет после Ч.М.? Кому там нужен такой стадион?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > Mario84 1 марта 2018, 22:53

      Еще лярд потратят чтоб обратно сделать.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 марта 2018, 20:31

      а пенсионерам и детишкам денег нет! голосуйте и дальше за ...

      3
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      ...
      Рейтинг: +163

      Nimnul > Garrincha58 6 марта 2018, 20:31

      Денег нет,но вы держитесь!

      0
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