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    Сорокин – о перевозе наркотиков на ЧМ-2018: «Думаю, иностранные журналисты ошиблись»

    Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал сообщения иностранных СМИ о возможности ввоза наркотиков на территорию России во время чемпионата мира.

    «Мы озадачены этими новостями. Думаю, журналисты ошибочно предположили, что при наличии рецепта можно будет пронести на стадион запрещенные вещества, как лекарства.

    Согласно российскому законодательству, если вещество запрещено носить с собой, то нельзя и брать в самолет, поезд или на стадион. Если кто-то хочет, попробуйте и проверьте, как работают законы на территории нашей страны», – сказал функционер.

    Ранее Сорокин рассказал о борьбе с хулиганами во время турнира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2018 17:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 1 марта 2018, 20:07

      В нашей стране употребляют наркотики????? ерунда какая то....если только где то на юге...)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 1 марта 2018, 19:48

      Опять бред идиотов!...

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 18:05

      А сам наверно под кайфом)))

      -1
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      Рейтинг: +481

      belrus21 1 марта 2018, 17:59

      Спецом придумали. Народ поведется... Партия на нары - злобная страна варваров обижает толерантных еврогейцеFF

      -1
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