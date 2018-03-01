Сорокин – о перевозе наркотиков на ЧМ-2018: «Думаю, иностранные журналисты ошиблись»

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал сообщения иностранных СМИ о возможности ввоза наркотиков на территорию России во время чемпионата мира.

«Мы озадачены этими новостями. Думаю, журналисты ошибочно предположили, что при наличии рецепта можно будет пронести на стадион запрещенные вещества, как лекарства.

Согласно российскому законодательству, если вещество запрещено носить с собой, то нельзя и брать в самолет, поезд или на стадион. Если кто-то хочет, попробуйте и проверьте, как работают законы на территории нашей страны», – сказал функционер.

Ранее Сорокин рассказал о борьбе с хулиганами во время турнира.