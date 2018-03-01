Сорокин рассказал о планах по борьбе с хулиганами во время ЧМ-2018

Председатель и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин высказался о мерах безопасности во время чемпионата мира.

– Какие принимаются меры, чтобы не допустить хулиганов на стадионы?

– Меры принимаются достаточно обширные. У нас есть концепция безопасности, которая была частично реализована на Кубке конфедераций. Все задействованные правоохранительные органы знают свои маневры. Те, кому доступ на стадионы запрещен, не попадут на них.

– Почему оргкомитет не устраивает общее празднование 100 дней до чемпионата мира, как было перед кубком конфедераций?

– Праздновать будем, когда проведем. Мы готовим свои активности, вы их увидите в интернете, охват будет большой. Что касается мероприятий, то активности будут. Ждите 6 марта.

Напомним, 22 февраля полиция Мюхена задержала фаната «Спартака», которого обвиняют в покушении на убийство английского болельщика во время Евро-2016.