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    Сорокин рассказал о планах по борьбе с хулиганами во время ЧМ-2018

    Председатель и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин высказался о мерах безопасности во время чемпионата мира.

    – Какие принимаются меры, чтобы не допустить хулиганов на стадионы?

    – Меры принимаются достаточно обширные. У нас есть концепция безопасности, которая была частично реализована на Кубке конфедераций. Все задействованные правоохранительные органы знают свои маневры. Те, кому доступ на стадионы запрещен, не попадут на них.

    – Почему оргкомитет не устраивает общее празднование 100 дней до чемпионата мира, как было перед кубком конфедераций?

    – Праздновать будем, когда проведем. Мы готовим свои активности, вы их увидите в интернете, охват будет большой. Что касается мероприятий, то активности будут. Ждите 6 марта.

    Напомним, 22 февраля полиция Мюхена задержала фаната «Спартака», которого обвиняют в покушении на убийство английского болельщика во время Евро-2016.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2018 13:57
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