Врачи сборных на ЧМ-2018 смогут смотреть видеоповторы, чтобы определить характер травмы

На чемпионате мира медицинские работники команда получат доступ к видеоповторам, сообщает Associated Press.

По словам руководителя медицинского комитета ФИФА Мишеля д’Хоге, эта возможность позволит врачам быстрее определять характер повреждения и степень его серьезности.

Допустимая пауза в матче ЧМ-2018 в связи с травмой футболиста – не более трех минут.

Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Результаты жеребьевки группового этапа доступны по ссылке.