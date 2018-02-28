Юрист: «ВАДА может забрать чемпионат мира-2018 у России»

Спортивный юрист Виталий Федореев заявил, что чемпионат мира-2018 может пройти не в нашей стране. Поспособствовать переносу турнира имеет возможность Всемирное антидопинговое агентство.

«Если рассуждать с чисто юридической точки зрения, то раз в кодексе ВАДА будет написано, что с 1 апреля запрещается применять заявки, то речь только о том, что еще не получено. Сможет ли ВАДА внести поправку в кодекс?

Теоретически — да. Но это повлечет огромное количество недовольства и жалоб, в том числе и на ВАДА. На организацию соревнований уже потрачено много денег, и это существенно. Я далек от мысли, что ВАДА хотя бы из практических соображений пойдет на такое. Хотя теоретическая вероятность действительно есть», – сказал Федореев.

Чемпионат мира в нашей стране должен пройти с 14 июня по 15 июля.