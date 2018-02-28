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Юрист: «ВАДА может забрать чемпионат мира-2018 у России»

28 февраля 2018, 22:51
37

Спортивный юрист Виталий Федореев заявил, что чемпионат мира-2018 может пройти не в нашей стране. Поспособствовать переносу турнира имеет возможность Всемирное антидопинговое агентство.

«Если рассуждать с чисто юридической точки зрения, то раз в кодексе ВАДА будет написано, что с 1 апреля запрещается применять заявки, то речь только о том, что еще не получено. Сможет ли ВАДА внести поправку в кодекс?

Теоретически — да. Но это повлечет огромное количество недовольства и жалоб, в том числе и на ВАДА. На организацию соревнований уже потрачено много денег, и это существенно. Я далек от мысли, что ВАДА хотя бы из практических соображений пойдет на такое. Хотя теоретическая вероятность действительно есть», – сказал Федореев.

Чемпионат мира в нашей стране должен пройти с 14 июня по 15 июля.

Источник: Газета.ру
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (37)
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3a zenit
1519847854
хрень полная,набор слов.ФИФА спросили хочет она потерять мульярды денег за отмену?
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insider_retro
1519848242
ВАДА может внести в свой кодекс одно из правил кодекса Бусидо - "Следует взвешивать каждое слово и неизменно задавать себе вопрос, правда ли то, что собираешься сказать!.." Может тогда что-нибудь и наладится в этой конторе...
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Боцман59rus
1519848319
теоретически и речник может быть министром спорта, а на деле ломаный английский и пять колец вместо трех полос
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Shogun
1519848640
Хахаха, 25 млрд евро приготовьте за неустоичку тогда
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кошмарик
1519848895
плохо обученный, но желающий попиариться псевдоюрист что-то пробухтел и что из этого?? принимать его слова за правду? теоретически существует возможность падения кирпича на голову этому идиоту, и что ?
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VVM1964
1519851608
«ВАДА может забрать чемпионат мира-2018 у России» - теоретическая вероятность действительно есть и она 50 % ( либо может , либо нет ) . )))) А если серьезно - то подобную чушь не надо печатать иначе можно окончательно превратиться " отстойник " .
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Almazovich
1519852442
Не заберут! Тут уже все столы накрыты! И денег потрачено!
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Obojaemiy
1519871834
Какую чушь говорите. Мы к ЧМ 5 лет готовились а теперь отберут и за 3 месяца срочно в другой стране начнут стадионы строить и прочее. Что за бред!
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vovan55
1519878746
пора бы правительству к спорту отнестись более серьёзно, всяких мутков повыгонять, тренеров, которые подсаживают спортсменов на допинг реально наказать... поднимать надо спорт, биться за каждого спортсмена в судах, если он не виновен...
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zigbert
1519881970
Причин на отстранение России на проведение ЧМ 2018 у ВАДА нет.Да и времени уже не хватит.
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