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  • Минспорта РФ: «Проведению запланированных в России соревнований ничего не угрожает»

Минспорта РФ: «Проведению запланированных в России соревнований ничего не угрожает»

28 февраля 2018, 13:05
6

Министерство спорта выступило с заявлением относительно возможного переноса соревнований в России из-за текущего статуса РУСАДА.

«Проведению запланированных в России соревнований ничего не угрожает. Мы полностью сосредоточены на организации тех турниров, право на которые Россия уже получила.

И мы гарантируем, что они будут проведены на самом высоком уровне. Максимальное внимание уделяется и чемпионату мира по футболу, и зимней Универсиаде в Красноярске.

Выдержки из документа, которые сейчас активно обсуждаются, были опубликованы еще в прошлом году, и на совете учредителей WADA, в ноябре был утвержден новый международный стандарт по соответствию, который вступает в силу 1 апреля 2018 года.

Это подход ко всем странам, которые претендуют на проведение соревнований», – говорится в сообщении.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия
Комментарии (6)
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Чикомас
1519812640
...найдут еще к чему дое..аться... пи...ры...
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серега кашин
1519814208
да ни хрена не будет потому что уже все сборные определились с базами и отказ влетит им в копеечку, а на это никто не пойдет
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Snek
1519815080
Лишать Россию ЧМа нужно было сильно раньше 1,5-2 года назад, чтобы другая страна успел подготовиться, да ещё и надо найти такую страну со стадионами и полным соответствием и бюджетными возможностями. Наверняка как пиндосы "разоблачили" ФИФА в коррупции и поставили Инфантино, первым делом ему этот вопрос педалировали, но, видимо, он развёл руками, ЧМ не Крым, его так просто не забрать
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victosha
1519823345
Знают, гады, где нам поднасрать: санкции не помогают, в Сирии им облом, на Украине тоже, а вот в спорте нашли слабое звено: с Олимпиадой прокатило, теперь дальше гадить будут.
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OfaZavr
1519825584
сегодня может и ничего не угрожает, а вот за завтрашний день никто поручиться не может, ведь неизвестно что врагам еще в голову может придти.
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