Минспорта РФ: «Проведению запланированных в России соревнований ничего не угрожает»

Министерство спорта выступило с заявлением относительно возможного переноса соревнований в России из-за текущего статуса РУСАДА.

«Проведению запланированных в России соревнований ничего не угрожает. Мы полностью сосредоточены на организации тех турниров, право на которые Россия уже получила.

И мы гарантируем, что они будут проведены на самом высоком уровне. Максимальное внимание уделяется и чемпионату мира по футболу, и зимней Универсиаде в Красноярске.

Выдержки из документа, которые сейчас активно обсуждаются, были опубликованы еще в прошлом году, и на совете учредителей WADA, в ноябре был утвержден новый международный стандарт по соответствию, который вступает в силу 1 апреля 2018 года.

Это подход ко всем странам, которые претендуют на проведение соревнований», – говорится в сообщении.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля.