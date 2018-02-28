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  • Наблюдение за грунтом вокруг стадиона в Калининграде обойдется в 7 миллионов

Наблюдение за грунтом вокруг стадиона в Калининграде обойдется в 7 миллионов

28 февраля 2018, 08:31
9

Руководство Калининградской области готово было потратить 21 миллион рублей на регулярное геотехническое и гидрологическое обследование острова Октябрьского, сообщает «Новый Калининград». Такая заявка на тендер была размещена на портале госзакупок.

Согласно итоговому протоколу, в конкурсе победила компания из Санкт-Петербурга, понизившая цену контракта на 7 миллионов рублей.

По контракту организация должна будет до конца 2019 года ежемесячно, в том числе, наблюдать за горизонтальными подземными деформациями грунтов.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (9)
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Татарин за ЦСКА
1519797129
Тьфуууу,копейки такие деньги для чинуш в РФС
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insider_retro
1519801213
Пожалуй размещу заявку на тендер для выполнения полноракурсного наблюдения за звёздами над стадионом! Мне 10 млн. хватит!)))) Наверное, можно ещё за несколько млн понаблюдать за миграцией птиц в окрестностях стадиона, за правильностью формирования луж после дождя на трибунах стадиона и т.д. Работы навалом!!)))))))))))))))))),
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Alex3920486
1519802484
Готов за 6 лямов наблюдать...
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серега кашин
1519803567
дорогое удовольствие
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kella
1519804790
Лучше понаблюдайте за компанией из Санкт-Петербурга, - зашиты ли у них карманы!
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momwig_
1519805261
Не, нормально... Нахрена было в таком месте строить, что потом за ним наблюдатели за миллиона нужны. Ну пусть осядет в пучину, один хрен он после ЧМ никому не нужен будет.
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zigbert
1519809188
Это что то новенькое.Теперь будем обследовать и наблюдать (не бесплатно конечно).
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