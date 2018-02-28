Наблюдение за грунтом вокруг стадиона в Калининграде обойдется в 7 миллионов

Руководство Калининградской области готово было потратить 21 миллион рублей на регулярное геотехническое и гидрологическое обследование острова Октябрьского, сообщает «Новый Калининград». Такая заявка на тендер была размещена на портале госзакупок.

Согласно итоговому протоколу, в конкурсе победила компания из Санкт-Петербурга, понизившая цену контракта на 7 миллионов рублей.

По контракту организация должна будет до конца 2019 года ежемесячно, в том числе, наблюдать за горизонтальными подземными деформациями грунтов.