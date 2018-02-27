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Сорокин: «Чем ближе чемпионат мира, тем веселее и страшнее»

27 февраля 2018, 09:05
2

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о волнении, которое он испытывает с приближением старта чемпионата мира-2018, который пройдет в России этим летом. При этом он отметил, что вокруг турнира уже сейчас складывается дружелюбная атмосфера.

— Уже чувствуете приближение чемпионата?

— Конечно. Чем дальше, тем веселее и страшнее. Но если отложить шутки в сторону, думаю, для руководителя это нормальный процесс — ощущать некоторое волнение. Атмосфера вокруг ЧМ-2018 максимально дружелюбная. Мы чувствуем позитивную энергию со стороны футбольного сообщества, отслеживаем высказывания любителей футбола из разных стран и видим реакцию команд, которые уже посетили Россию. В прошлом и в этом годах мы организовали уже более 140 визитов иностранных делегаций. И уверяю вас, все были впечатлены, невзирая на отдельные негативные сообщения в иностранной прессе.

Также мы довольны и темпами продаж билетов. На данный момент подано более 5 миллионов заявок, и это не предел. Интересно, что есть много запросов от стран, команды которых не прошли отбора на чемпионат. Например, от Голландии, Китая и США.

— Можете описать свой обычный рабочий день?

— Если нет особых условий, он начинается в 9:30, а заканчивается около 21:00. В основном мой день строится вокруг совещаний и официальных мероприятий. У меня проходят встречи с директорами направлений, внешними контрагентами, раз в неделю — совещание в правительстве РФ, два раза в неделю — видеоконференция с руководством FIFA. Интенсивность координации очень высокая. Примерно раз в неделю я выезжаю в один из городов, принимающий ЧМ-2018. В прошедшие пару недель посетил с командировками Самару и Сочи. Впереди визиты в Ростов-на-Дону и Казань.

Источник: Известия
Чемпионат мира
Комментарии (2)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladimir-7
1519719219
А, какова готовность всех городов, принимающих ЧМ-2018, а не только этих двух Казань и Сочи? Эти города давно готовы, чего их проверять или так, покататься, в баньку сходить и водочки попить. Время для проверок пока есть.
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Татарин за ЦСКА
1519768805
Просто очередной человек,который получает бабло ни за что!!!
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