Сорокин: «Чем ближе чемпионат мира, тем веселее и страшнее»

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о волнении, которое он испытывает с приближением старта чемпионата мира-2018, который пройдет в России этим летом. При этом он отметил, что вокруг турнира уже сейчас складывается дружелюбная атмосфера.

— Уже чувствуете приближение чемпионата?

— Конечно. Чем дальше, тем веселее и страшнее. Но если отложить шутки в сторону, думаю, для руководителя это нормальный процесс — ощущать некоторое волнение. Атмосфера вокруг ЧМ-2018 максимально дружелюбная. Мы чувствуем позитивную энергию со стороны футбольного сообщества, отслеживаем высказывания любителей футбола из разных стран и видим реакцию команд, которые уже посетили Россию. В прошлом и в этом годах мы организовали уже более 140 визитов иностранных делегаций. И уверяю вас, все были впечатлены, невзирая на отдельные негативные сообщения в иностранной прессе.

Также мы довольны и темпами продаж билетов. На данный момент подано более 5 миллионов заявок, и это не предел. Интересно, что есть много запросов от стран, команды которых не прошли отбора на чемпионат. Например, от Голландии, Китая и США.

— Можете описать свой обычный рабочий день?

— Если нет особых условий, он начинается в 9:30, а заканчивается около 21:00. В основном мой день строится вокруг совещаний и официальных мероприятий. У меня проходят встречи с директорами направлений, внешними контрагентами, раз в неделю — совещание в правительстве РФ, два раза в неделю — видеоконференция с руководством FIFA. Интенсивность координации очень высокая. Примерно раз в неделю я выезжаю в один из городов, принимающий ЧМ-2018. В прошедшие пару недель посетил с командировками Самару и Сочи. Впереди визиты в Ростов-на-Дону и Казань.