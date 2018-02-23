Главные новости дня. «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА узнали соперников по Лиге Европы, «Спартак» могут выгнать из еврокубков

Россия стала еще ближе к Франции в таблице коэффициентов УЕФА.

Российские клубы получили соперников по 1/8 финала Лиги Европы. Расписание тоже известно.

«Спартак» может быть исключен из еврокубков.

За Промесом следили скауты «Валенсии».

Бывший игрок «Ростова» будет выступать за «Наполи».

Арустамян рассказал о ситуации вокруг «Зенита» и Смолова.

Инсинье пожаловался на издевательства тренера соперника во время матча «Лейпциг» – «Наполи».

«МЮ» определился с ценой за Де Хеа.

Бэйл уйдет летом из «Реала».

Самолет Гвардиолы обыскали, пытаясь найти в нем беглого президента Каталонии/