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  • Главные новости дня. «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА узнали соперников по Лиге Европы, «Спартак» могут выгнать из еврокубков

Главные новости дня. «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА узнали соперников по Лиге Европы, «Спартак» могут выгнать из еврокубков

23 февраля 2018, 21:12
8

Россия стала еще ближе к Франции в таблице коэффициентов УЕФА.

Российские клубы получили соперников по 1/8 финала Лиги Европы. Расписание тоже известно.

«Спартак» может быть исключен из еврокубков.

За Промесом следили скауты «Валенсии».

Бывший игрок «Ростова» будет выступать за «Наполи».

Арустамян рассказал о ситуации вокруг «Зенита» и Смолова.

Инсинье пожаловался на издевательства тренера соперника во время матча «Лейпциг» – «Наполи».

«МЮ» определился с ценой за Де Хеа.

Бэйл уйдет летом из «Реала».

Самолет Гвардиолы обыскали, пытаясь найти в нем беглого президента Каталонии/

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (8)
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Павел Амурский
1519420334
Вот так спартак закончил свои выступления в еврокубках.
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+50/-50
1519423306
Мельдоний, Родченков, Спартак - чужая колея.
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alex1951
1519430896
Меня вот какой вопрос беспокоит ... Об этом почему то не пишут. Итак Зенит победит и Динамо К победит, в этом случае они выходят друг на друга в 1\\4 финала... Дальше что?
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a-rakhmatov
1519433686
Самый серьезный соперник попался Локо....пожелаем Палычу удачи в этой нелегкой борьбе))
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Zenitoveс1991
1519453485
И Динамо не пройдет Лацио
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