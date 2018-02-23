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    Главные новости дня. «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА узнали соперников по Лиге Европы, «Спартак» могут выгнать из еврокубков

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    «Спартак» может быть исключен из еврокубков.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2018 21:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 24 февраля 2018, 09:24

      И Динамо не пройдет Лацио

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 февраля 2018, 03:54

      Самый серьезный соперник попался Локо....пожелаем Палычу удачи в этой нелегкой борьбе))

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 февраля 2018, 03:08

      Меня вот какой вопрос беспокоит ...
      Об этом почему то не пишут.
      Итак Зенит победит и Динамо К победит,
      в этом случае они выходят друг на друга в 1\4 финала...
      Дальше что?

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      Рейтинг: +145

      Danjer > alex1951 24 февраля 2018, 09:14

      Они ток в финалемогут встретятся,в 1/4 они не будут встречаться!))

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > alex1951 24 февраля 2018, 10:31

      Игры на нейтральном поле,,,или на своих стадионах без доступа гостевых зрителей,,,,,,,хотя это мало вероятно сделать у нас пол Москвы хохлов работает

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Danjer 24 февраля 2018, 10:59

      это шутка юмора такая?)

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 24 февраля 2018, 01:01

      Мельдоний, Родченков, Спартак - чужая колея.

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 24 февраля 2018, 00:12

      Вот так спартак закончил свои выступления в еврокубках.

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