Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. ЦСКА вышел в 1/8 Лиги Европы, школьников в Бильбао не пускают в школу из-за приезда «Спартака»

    Месси показал худший результат по ударам в сезоне, хотя и забил «Челси».

    Защитника «Вильярреала» арестовали в третий раз за сезон.

    Проданы все билеты на матч «Зенита» с «Селтиком».

    Школьникам рекомендовано не посещать занятия в день матча «Атлетик» – «Спартак»

    Тестовая игра на ЧМ-2018 в Самаре перенесена на более поздний срок.

    Лидер КНДР одобрил переход северокорейца в «Ювентус».

    Фернандо Торрес покинет «Атлетико» по окончании сезона.

    Балотелли обратился к Путину, гуляя по Красной площади.

    «Торино» не захотел продавать Льяича в «Спартак».

    ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2018 22:15
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 22 февраля 2018, 07:59

      ЦСКА, КРАСССССАВЦЫ!!!!! Дай бог и остальным нашим клубам последовать Вашему примеру!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 февраля 2018, 06:39

      Браво Кони, дальнейших побед и удачи!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      rostik-100 22 февраля 2018, 01:06

      Судья сегодня с ЦСКА-Црвеной отсудил а 5.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 22 февраля 2018, 00:05

      Молодцы!!!!!!!С победой!!!!!!!Вперед Россия!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 21 февраля 2018, 23:47

      чо за херня со 2 иаймом трансляцию **** удалили

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11