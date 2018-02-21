Главные новости дня. ЦСКА вышел в 1/8 Лиги Европы, школьников в Бильбао не пускают в школу из-за приезда «Спартака»

Месси показал худший результат по ударам в сезоне, хотя и забил «Челси».

Защитника «Вильярреала» арестовали в третий раз за сезон.

Проданы все билеты на матч «Зенита» с «Селтиком».

Школьникам рекомендовано не посещать занятия в день матча «Атлетик» – «Спартак»

Тестовая игра на ЧМ-2018 в Самаре перенесена на более поздний срок.

Лидер КНДР одобрил переход северокорейца в «Ювентус».

Фернандо Торрес покинет «Атлетико» по окончании сезона.

Балотелли обратился к Путину, гуляя по Красной площади.

«Торино» не захотел продавать Льяича в «Спартак».

ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы.