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  • Главные новости дня. ЦСКА вышел в 1/8 Лиги Европы, школьников в Бильбао не пускают в школу из-за приезда «Спартака»

Главные новости дня. ЦСКА вышел в 1/8 Лиги Европы, школьников в Бильбао не пускают в школу из-за приезда «Спартака»

21 февраля 2018, 22:15
5

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (5)
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вместе с ЦСКА
1519246056
чо за херня со 2 иаймом трансляцию **** удалили
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REDAT
1519247154
Молодцы!!!!!!!С победой!!!!!!!Вперед Россия!!!!!!
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rostik-100
1519250795
Судья сегодня с ЦСКА-Црвеной отсудил а 5.
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a-rakhmatov
1519270759
Браво Кони, дальнейших побед и удачи!!!
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Fan Loko mik
1519275554
ЦСКА, КРАСССССАВЦЫ!!!!! Дай бог и остальным нашим клубам последовать Вашему примеру!!!
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