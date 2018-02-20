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    Ривалдо: «Нужно с уважением относиться к «Челси», но «Барселона» сильнее»

    Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо выразил мнение, что сине-гранатовые пройдут «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тем не менее бразилец подчеркнул, что нужно относиться к лондонцам с уважением.

    «Барселона» сильнее и, безусловно, является фаворитом.

    Вы всегда должны проявлять много уважения к английским командам и сложностям, которые они создают. Но в конце концов у «Барселоны» есть лучшие игроки и лучшая команда», – сказал Ривалдо.

    Поединок «Челси» – «Барселона» состоится сегодня, 20 февраля, начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Football Espana

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    20.02.2018 18:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +906

      Football06 20 февраля 2018, 18:48

      Ривалдо конечно в свое время был хорош, да и говорить правильно, уважение надо иметь не только в Английским клуба но и другим клубам мира

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