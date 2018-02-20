Ривалдо: «Нужно с уважением относиться к «Челси», но «Барселона» сильнее»

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо выразил мнение, что сине-гранатовые пройдут «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тем не менее бразилец подчеркнул, что нужно относиться к лондонцам с уважением.

«Барселона» сильнее и, безусловно, является фаворитом.

Вы всегда должны проявлять много уважения к английским командам и сложностям, которые они создают. Но в конце концов у «Барселоны» есть лучшие игроки и лучшая команда», – сказал Ривалдо.

Поединок «Челси» – «Барселона» состоится сегодня, 20 февраля, начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.