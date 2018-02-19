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    Главные новости дня. «Россети» могут приобрести блокпакет акций ЦСКА. «Реал» купит Де Брюйне за 200 миллионов

    В Бразилии прервали матч из-за девяти удалений футболистов.

    Роналду обратился с предложением к «Реалу» – купить Кейна.

    Анчелотти не станет тренером «ПСЖ» из-за «Челси».

    «Реал» выделит 200 миллионов на Де Брюйне.

    Итальянские СМИ считают «Спартак» основным претендентом на Льяича.

    «Россети» в ближайшее время могут приобрести блокпакет акций ЦСКА.

    На матче ЦСКА – «Црвена Звезда» будут работать португальские судьи.

    Смертин и РФС объявили о поддержке ЛГБТ-спортсменам.

    Мутко пообещал ввести видеоповторы в РФПЛ.

    Посещаемость РФПЛ достигла рекордного уровня.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2018 21:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 20 февраля 2018, 05:17

      Роналду себе замену ищет!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 19 февраля 2018, 22:44

      когда уже перейдут на лярды скучно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      борманбек 19 февраля 2018, 21:47

      прикольно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 19 февраля 2018, 21:07

      меня глубоко и высоко не волнует кого купит и за сколько реал. вы гоните что ли?

      0
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