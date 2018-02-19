Главные новости дня. «Россети» могут приобрести блокпакет акций ЦСКА. «Реал» купит Де Брюйне за 200 миллионов

В Бразилии прервали матч из-за девяти удалений футболистов.
Роналду обратился с предложением к «Реалу» – купить Кейна.
Анчелотти не станет тренером «ПСЖ» из-за «Челси».
«Реал» выделит 200 миллионов на Де Брюйне.
Итальянские СМИ считают «Спартак» основным претендентом на Льяича.
«Россети» в ближайшее время могут приобрести блокпакет акций ЦСКА.
На матче ЦСКА – «Црвена Звезда» будут работать португальские судьи.
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Мутко пообещал ввести видеоповторы в РФПЛ.
Посещаемость РФПЛ достигла рекордного уровня.
Источник: Бомбардир.ру