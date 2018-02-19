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  • Главные новости дня. «Россети» могут приобрести блокпакет акций ЦСКА. «Реал» купит Де Брюйне за 200 миллионов

Главные новости дня. «Россети» могут приобрести блокпакет акций ЦСКА. «Реал» купит Де Брюйне за 200 миллионов

19 февраля 2018, 21:03
4

В Бразилии прервали матч из-за девяти удалений футболистов.

Роналду обратился с предложением к «Реалу» – купить Кейна.

Анчелотти не станет тренером «ПСЖ» из-за «Челси».

«Реал» выделит 200 миллионов на Де Брюйне.

Итальянские СМИ считают «Спартак» основным претендентом на Льяича.

«Россети» в ближайшее время могут приобрести блокпакет акций ЦСКА.

На матче ЦСКА – «Црвена Звезда» будут работать португальские судьи.

Смертин и РФС объявили о поддержке ЛГБТ-спортсменам.

Мутко пообещал ввести видеоповторы в РФПЛ.

Посещаемость РФПЛ достигла рекордного уровня.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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ГенГриг
1519063621
меня глубоко и высоко не волнует кого купит и за сколько реал. вы гоните что ли?
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борманбек
1519066074
прикольно
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KARAT777
1519069493
когда уже перейдут на лярды скучно...
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igormaddog
1519093032
Роналду себе замену ищет!!!
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