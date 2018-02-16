Главные новости дня. Галицкий продал акции «Магнита», Иньеста может уехать в Китай

«Зенит» повторил антирекорд сезона по количеству ударов в створ ворот в матче с «Селтиком».

Галицкий продал акции «Магнита». Он сосредоточится на работе в «Краснодаре».

Calciomercato: «Реал» готов заплатить 120 миллионов за Погба.

Кутепов – лидер по выигранным единоборствам в матче с «Атлетиком».

Клуб Витселя предложил Иньесте контракт на 35 миллионов в год.

Роман Еременко может перейти в «Спартак».

«Скендербеу» на 10 лет остранен от еврокубков за договорные матчи.

Фернандеш – лучший игрок недели в Лиге Европы.

The Mirror: Терри вернется в «Челси» на должность тренера.

Набиуллин и Оздоев – в заявке «Зенита» на третий сбор.