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  • Главные новости дня. Галицкий продал акции «Магнита», Иньеста может уехать в Китай

Главные новости дня. Галицкий продал акции «Магнита», Иньеста может уехать в Китай

16 февраля 2018, 20:35
2

«Зенит» повторил антирекорд сезона по количеству ударов в створ ворот в матче с «Селтиком».

Галицкий продал акции «Магнита». Он сосредоточится на работе в «Краснодаре».

Calciomercato: «Реал» готов заплатить 120 миллионов за Погба.

Кутепов – лидер по выигранным единоборствам в матче с «Атлетиком».

Клуб Витселя предложил Иньесте контракт на 35 миллионов в год.

Роман Еременко может перейти в «Спартак».

«Скендербеу» на 10 лет остранен от еврокубков за договорные матчи.

Фернандеш – лучший игрок недели в Лиге Европы.

The Mirror: Терри вернется в «Челси» на должность тренера.

Набиуллин и Оздоев – в заявке «Зенита» на третий сбор.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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Almazovich
1518815427
Наворовал и бежит, пока не успели посадить.
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igormaddog
1518840174
И толку что Кутепов лучший по выиграным единоборствам?!Спартаку от этого не легче!!!
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