Главные новости дня. Галицкий продал акции «Магнита», Иньеста может уехать в Китай

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2018 20:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 17 февраля 2018, 07:02

      И толку что Кутепов лучший по выиграным единоборствам?!Спартаку от этого не легче!!!

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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 17 февраля 2018, 00:10

      Наворовал и бежит, пока не успели посадить.

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