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  • Буффон может возобновить карьеру в сборной Италии. Руководство «Арсенала» ищет нового тренера. Дайджест событий дня

Буффон может возобновить карьеру в сборной Италии. Руководство «Арсенала» ищет нового тренера. Дайджест событий дня

13 февраля 2018, 20:57
2

Фанаты ЦСКА подрались на вокзале в Будапеште.

В Белграде умер болельщик ЦСКА.

Мостовой считает, что он не затерялся бы в нынешнем составе «Ман Сити».

Гути сообщил, что готов сменить Зидана в «Реале».

Руководство «Арсенала» ищет замену Венгеру.

Слуцкий рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов.

Премьер-министр Испании не хочет, чтобы Неймар переходил в «Реал».

Буффон может возобновить выступления за сборную Италии.

Игрок «Халла» завершил карьеру из-за столкновения с Кэхиллом.

Европейские топ-клубы интересуются возможностью покупки Асенсио.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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Danish Dynamite
1518558329
Буффону, при всём уважении, пора бы на пенсию. А итальянцам вместо этих сентиментов пора бы задуматься, как растить молодое поколение и возвращать славу.
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igormaddog
1518567460
При всем уважении к Мостовому,он не только бы потерялся,но он там вообще был бы не нужен!Какой Манчестер сити?Его уровень Сельта!!!
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