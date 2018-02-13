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    Буффон может возобновить карьеру в сборной Италии. Руководство «Арсенала» ищет нового тренера. Дайджест событий дня

    Фанаты ЦСКА подрались на вокзале в Будапеште.

    В Белграде умер болельщик ЦСКА.

    Мостовой считает, что он не затерялся бы в нынешнем составе «Ман Сити».

    Гути сообщил, что готов сменить Зидана в «Реале».

    Руководство «Арсенала» ищет замену Венгеру.

    Слуцкий рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов.

    Премьер-министр Испании не хочет, чтобы Неймар переходил в «Реал».

    Буффон может возобновить выступления за сборную Италии.

    Игрок «Халла» завершил карьеру из-за столкновения с Кэхиллом.

    Европейские топ-клубы интересуются возможностью покупки Асенсио.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2018 20:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 14 февраля 2018, 03:17

      При всем уважении к Мостовому,он не только бы потерялся,но он там вообще был бы не нужен!Какой Манчестер сити?Его уровень Сельта!!!

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 14 февраля 2018, 00:45

      Буффону, при всём уважении, пора бы на пенсию. А итальянцам вместо этих сентиментов пора бы задуматься, как растить молодое поколение и возвращать славу.

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