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  • Украина отказалась от показа ЧМ-2018. «Рубин» арендовал у «Спартака» Попова. Дайджест событий дня

Украина отказалась от показа ЧМ-2018. «Рубин» арендовал у «Спартака» Попова. Дайджест событий дня

12 февраля 2018, 21:03
9

Попов перешел в «Рубин» из «Спартака» на правах аренды.

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Сборная Португалии требует установить плазмы и приставки в номерах во время ЧМ-2018.

ЧМ-2018 не покажут на украинском телевидении.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (9)
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Zeff
1518465296
Украине футбол неинтересен.
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Zubo
1518467243
Это не Украина отказалась, нужно же так ненавидеть свой собственный народ....
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hmelarj
1518467543
я отказываюсь смотреть чемпионат украины по футболу!!! блин, а сколько я игр то смотрел с украинского чемпионата? 0)))) как дальше жить?
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Garrincha58
1518467577
грошей нема экомят будут нахаляву смотреть как газ воровать
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Михаил_Боярский
1518478456
Какой кошмар! Как дальше жить!
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a-rakhmatov
1518479377
Укры в своем репертуаре....
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ribavadim
1518486840
Несколько миллионов украинцев и так увидят этот чемпионат мира.
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igormaddog
1518492854
Горе то какое,хохлы не посмотрят ЧМ!!!Теперь спать не смогу!!!
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sprint5
1518499038
кто любит футбол приедут
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