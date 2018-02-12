Украина отказалась от показа ЧМ-2018. «Рубин» арендовал у «Спартака» Попова. Дайджест событий дня

Попов перешел в «Рубин» из «Спартака» на правах аренды.

«Спартак» попробует купить Гансо у «Севильи».

«Зенит» интересуется двумя защитниками из Серии А.

Торбинский проведет остаток сезона в «Балтике».

Ари рассказал, как Лавесси пожаловался ему на невысокий уровень чемпионата Китая.

«МЮ» всерьез рассчитывает на покупку Кейна. А «Ювентус» уже выделяет деньги.

«МЮ» готов заплатить 150 миллионов за Иско.

«Челси» может назначить тренера, которого уволили из «Уотфорда».

Сборная Португалии требует установить плазмы и приставки в номерах во время ЧМ-2018.

ЧМ-2018 не покажут на украинском телевидении.