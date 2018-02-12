Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Украина отказалась от показа ЧМ-2018. «Рубин» арендовал у «Спартака» Попова. Дайджест событий дня

    Попов перешел в «Рубин» из «Спартака» на правах аренды.

    «Спартак» попробует купить Гансо у «Севильи».

    «Зенит» интересуется двумя защитниками из Серии А.

    Торбинский проведет остаток сезона в «Балтике».

    Ари рассказал, как Лавесси пожаловался ему на невысокий уровень чемпионата Китая.

    «МЮ» всерьез рассчитывает на покупку Кейна. А «Ювентус» уже выделяет деньги.

    «МЮ» готов заплатить 150 миллионов за Иско.

    «Челси» может назначить тренера, которого уволили из «Уотфорда».

    Сборная Португалии требует установить плазмы и приставки в номерах во время ЧМ-2018.

    ЧМ-2018 не покажут на украинском телевидении.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2018 21:03
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 13 февраля 2018, 08:17

      кто любит футбол приедут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 13 февраля 2018, 06:34

      Горе то какое,хохлы не посмотрят ЧМ!!!Теперь спать не смогу!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 13 февраля 2018, 04:54

      Несколько миллионов украинцев и так увидят этот чемпионат мира.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 февраля 2018, 02:49

      Укры в своем репертуаре....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 13 февраля 2018, 02:34

      Какой кошмар! Как дальше жить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 февраля 2018, 23:32

      грошей нема экомят будут нахаляву смотреть как газ воровать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 12 февраля 2018, 23:32

      я отказываюсь смотреть чемпионат украины по футболу!!! блин, а сколько я игр то смотрел с украинского чемпионата? 0)))) как дальше жить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 февраля 2018, 23:27

      Это не Украина отказалась, нужно же так ненавидеть свой собственный народ....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 12 февраля 2018, 22:54

      Украине футбол неинтересен.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11