«Спартак» купит Набиуллина. «МЮ» проиграл «Ньюкаслу». Дайджест событий дня

«Барселона» не смогла обыграть «Хетафе».

«Спорт день за днем»: «Рубин» принял предложение «Спартака» по Набиуллину.

«Реал» готов заплатить за Куртуа 100 миллионов и включить в сделку игроков.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу».

Sport24: «Ростов» обязан выплатить Кудряшову долги по зарплате.

Левом интересуется «Реал», но тренер сообщил, что останется в сборной Германии до 2020 года.

«Спорт-Экспресс»: в «Зенит» может перейти Насри.

Матч «Тоттенхэм» – «Арсенал» посетили 83 тысячи зрителей. Это новый рекорд АПЛ.

«Амкар» планирует арендовать Оланаре у ЦСКА до конца сезона.