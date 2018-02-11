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  • «Спартак» купит Набиуллина. «МЮ» проиграл «Ньюкаслу». Дайджест событий дня

«Спартак» купит Набиуллина. «МЮ» проиграл «Ньюкаслу». Дайджест событий дня

11 февраля 2018, 20:40
4

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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igormaddog
1518405153
С МЮ опять проблемы!
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Danish Dynamite
1518410948
«Спартак» купит Набиуллина... Эльвира Набиуллина?)))))))
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VeniaminS
1518415854
Набиуллин - неплохой защитник.
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