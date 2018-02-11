«Спартак» купит Набиуллина. «МЮ» проиграл «Ньюкаслу». Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2018 20:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 12 февраля 2018, 09:10

      Набиуллин - неплохой защитник.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 12 февраля 2018, 07:49

      «Спартак» купит Набиуллина...
      Эльвира Набиуллина?)))))))

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Danish Dynamite 12 февраля 2018, 09:35

      Вот если бы "Набиуллина купит Спартак" то да.

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      Рейтинг: +233

      igormaddog 12 февраля 2018, 06:12

      С МЮ опять проблемы!

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