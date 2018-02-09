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  • ФИФА запретит проносить болельщикам на трибуны во время ЧМ-2018 взрывчатку, зонты и селфи-палки

ФИФА запретит проносить болельщикам на трибуны во время ЧМ-2018 взрывчатку, зонты и селфи-палки

9 февраля 2018, 11:20
12

В ФИФА утвердили правила поведения зрителей на матчах чемпионата мира-2018. Так, под запрет попали 50 запрещенных к проносу на трибуны предметов.

Помимо стандартного запрета на оружие, взрывчатку, пиротехнику, алкоголь, в список входят также дроны, зонты длиной более 25 см и селфи-палки, поскольку их можно использовать в качестве орудия при драке. Под запрет также попали музыкальные инструменты за исключением дудок и горнов. Перед входом на стадион фанатов будут досматривть стюарды.

В случае необходимости данные правила ФИФА могут быть откорректированы. В прошлом году во время Кубка конфедераций болельщикам разрешили приносить любые зонты на стадионы в Москве и Санкт-Петербурге из-за того, что во время матчей шли дожди.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Источник: Известия
Чемпионат мира
Комментарии (12)
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Бабушка Зильзиля
1518165333
А палку-копалку для самоудовлетворения можно проносить?
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mihail200606
1518166442
В Питере зонты сразу пусть разрешат приносить, а то опять крыша может потечет.. Кто их знает этих бакланов, че натворят..
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insider_retro
1518167668
Придётся оставить свою селфи-палку, сваренную из арматуры, в гараже! Мне её так будет не хватать на трибунах и в стадионных очередях!!)))))
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Sterh
1518169174
"ФИФА запретит проносить болельщикам на трибуны во время ЧМ-2018 взрывчатку" А ЧТО - РАНЬШЕ МОЖНО БЫЛО?) Охренительно) Это как тебе говорят на работе - теперь мы уберем скрытые камеры из туалетов..
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Ubuntu
1518169182
- Что это у вас? - Нож! - Тогда проходите. Эй! А вот вам с селфи-палкой нельзя, селфи-палки запрещены
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Diesel133
1518171657
так и представил себе фанатов, мудохающих друг друга селфи-палками))) или зонтиками))
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volfrik
1518172787
зонты и селфи-палки это прекрасно, но вот взрывчатку то почему???? изверги!!!
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portero
1518179299
а что можно было проносить? зонт во время дождя проносил лично, хотя в правилах запрещено 25 см .. а по поводу остального , шмонают ведь и так.
Ответить
Гладиатор++++===
1518455090
А до этого можно было проносить взрывчатку да ?Может кто просветит меня.Что это ФИФА х.....ню несут.А?
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retiremen
1518456805
Блииин, все таки запретят взрывчатку проносить. Ну что за люди.....
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