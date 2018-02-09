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    ФИФА запретит проносить болельщикам на трибуны во время ЧМ-2018 взрывчатку, зонты и селфи-палки

    В ФИФА утвердили правила поведения зрителей на матчах чемпионата мира-2018. Так, под запрет попали 50 запрещенных к проносу на трибуны предметов.

    Помимо стандартного запрета на оружие, взрывчатку, пиротехнику, алкоголь, в список входят также дроны, зонты длиной более 25 см и селфи-палки, поскольку их можно использовать в качестве орудия при драке. Под запрет также попали музыкальные инструменты за исключением дудок и горнов. Перед входом на стадион фанатов будут досматривть стюарды.

    В случае необходимости данные правила ФИФА могут быть откорректированы. В прошлом году во время Кубка конфедераций болельщикам разрешили приносить любые зонты на стадионы в Москве и Санкт-Петербурге из-за того, что во время матчей шли дожди.

    Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Известия

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    09.02.2018 11:20
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +691

      retiremen 12 февраля 2018, 20:33

      Блииин, все таки запретят взрывчатку проносить. Ну что за люди.....

      0
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== 12 февраля 2018, 20:04

      А до этого можно было проносить взрывчатку да ?Может кто просветит меня.Что это ФИФА х.....ню несут.А?

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 10 февраля 2018, 01:21

      запрет России на проведение ЧМ!!!

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 февраля 2018, 16:07

      Ох б**я так хотелось кому нибудь на танке заехать

      0
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      Рейтинг: +67296

      portero 9 февраля 2018, 15:28

      а что можно было проносить?
      зонт во время дождя проносил лично, хотя в правилах запрещено 25 см .. а по поводу остального , шмонают ведь и так.

      1
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 9 февраля 2018, 13:39

      зонты и селфи-палки это прекрасно, но вот взрывчатку то почему???? изверги!!!

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 9 февраля 2018, 13:20

      так и представил себе фанатов, мудохающих друг друга селфи-палками))) или зонтиками))

      2
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 9 февраля 2018, 12:39

      - Что это у вас?
      - Нож!
      - Тогда проходите. Эй! А вот вам с селфи-палкой нельзя, селфи-палки запрещены

      2
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      Рейтинг: +232

      Sterh 9 февраля 2018, 12:39

      "ФИФА запретит проносить болельщикам на трибуны во время ЧМ-2018 взрывчатку"
      А ЧТО - РАНЬШЕ МОЖНО БЫЛО?)
      Охренительно) Это как тебе говорят на работе - теперь мы уберем скрытые камеры из туалетов..

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 февраля 2018, 12:14

      Придётся оставить свою селфи-палку, сваренную из арматуры, в гараже!
      Мне её так будет не хватать на трибунах и в стадионных очередях!!)))))

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