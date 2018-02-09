ФИФА запретит проносить болельщикам на трибуны во время ЧМ-2018 взрывчатку, зонты и селфи-палки

В ФИФА утвердили правила поведения зрителей на матчах чемпионата мира-2018. Так, под запрет попали 50 запрещенных к проносу на трибуны предметов.

Помимо стандартного запрета на оружие, взрывчатку, пиротехнику, алкоголь, в список входят также дроны, зонты длиной более 25 см и селфи-палки, поскольку их можно использовать в качестве орудия при драке. Под запрет также попали музыкальные инструменты за исключением дудок и горнов. Перед входом на стадион фанатов будут досматривть стюарды.

В случае необходимости данные правила ФИФА могут быть откорректированы. В прошлом году во время Кубка конфедераций болельщикам разрешили приносить любые зонты на стадионы в Москве и Санкт-Петербурге из-за того, что во время матчей шли дожди.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.