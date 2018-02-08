Росавиация запретила авиакомпаниям повышать цены на билеты во время ЧМ-2018

Росавиация выступила с официальным заявлением, в котором содержится директива в адрес авиакомпаний не повышать цены на билеты во время чемпионата мира в нашей стране.

«Руководителям межрегиональных территориальных управлений (МТУ) Росавиации осуществить информирование подведомственных авиакомпаний и аэропортов о запрете увеличения тарифов на воздушные перевозки пассажиров в аэропорты, обслуживающие населенные пункты, в которых проводятся матчи спортивных соревнований, а также тарифов и сборов на услуги аэропортов в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года», – говорится в заявлении.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.