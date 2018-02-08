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    Росавиация запретила авиакомпаниям повышать цены на билеты во время ЧМ-2018

    Росавиация выступила с официальным заявлением, в котором содержится директива в адрес авиакомпаний не повышать цены на билеты во время чемпионата мира в нашей стране.

    «Руководителям межрегиональных территориальных управлений (МТУ) Росавиации осуществить информирование подведомственных авиакомпаний и аэропортов о запрете увеличения тарифов на воздушные перевозки пассажиров в аэропорты, обслуживающие населенные пункты, в которых проводятся матчи спортивных соревнований, а также тарифов и сборов на услуги аэропортов в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года», – говорится в заявлении.

    Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: ТАСС

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    08.02.2018 23:14
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      FCShadow 9 февраля 2018, 00:29

      Поднимут до ЧМ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 8 февраля 2018, 23:46

      Все равно поднимут.

      -1
      Ответить
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