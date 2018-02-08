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  • Закон о запрете пива на стадионах продолжит действовать после ЧМ-2018

Закон о запрете пива на стадионах продолжит действовать после ЧМ-2018

8 февраля 2018, 13:41
2

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин заявил, что закон о запрете пива на стадионах продолжить действовать после чемпионата мира.

«Вообще, я противник реализации алкогольных напитков во время проведения спортивных соревнований, тем более у нас есть закон, который запрещает реализацию алкоголя на территориях спортивных сооружений, в образовательных и медицинских учреждениях. После окончания чемпионата мира российские законы продолжают действовать.

Есть коммерческий интерес, но нужно понимать, что никто не говорит, что законы у нас идеальны. Над ними постоянно работают, чтобы они были лучше. Этот закон есть, и как законопослушные граждане, мы должны его выполнять», — сказал Башкин.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет на групповом этапе с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира
Комментарии (2)
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афоня72
1518088388
Просто сейчас я пиво за два квартала до стадиона выпиваю и иду на игру., а раньше на стадионе! Да в туалет перестали валом валить.Но с пивом болеется все равно веселее"!
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Bobafett
1518158662
Не понял, во время ЧМ пиво будет продаваться на стадионах?
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