Закон о запрете пива на стадионах продолжит действовать после ЧМ-2018

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин заявил, что закон о запрете пива на стадионах продолжить действовать после чемпионата мира.

«Вообще, я противник реализации алкогольных напитков во время проведения спортивных соревнований, тем более у нас есть закон, который запрещает реализацию алкоголя на территориях спортивных сооружений, в образовательных и медицинских учреждениях. После окончания чемпионата мира российские законы продолжают действовать.

Есть коммерческий интерес, но нужно понимать, что никто не говорит, что законы у нас идеальны. Над ними постоянно работают, чтобы они были лучше. Этот закон есть, и как законопослушные граждане, мы должны его выполнять», — сказал Башкин.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет на групповом этапе с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.