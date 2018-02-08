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    Закон о запрете пива на стадионах продолжит действовать после ЧМ-2018

    Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин заявил, что закон о запрете пива на стадионах продолжить действовать после чемпионата мира.

    «Вообще, я противник реализации алкогольных напитков во время проведения спортивных соревнований, тем более у нас есть закон, который запрещает реализацию алкоголя на территориях спортивных сооружений, в образовательных и медицинских учреждениях. После окончания чемпионата мира российские законы продолжают действовать.

    Есть коммерческий интерес, но нужно понимать, что никто не говорит, что законы у нас идеальны. Над ними постоянно работают, чтобы они были лучше. Этот закон есть, и как законопослушные граждане, мы должны его выполнять», — сказал Башкин.

    Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет на групповом этапе с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

    Источник: ТАСС

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    08.02.2018 13:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 9 февраля 2018, 09:44

      Не понял, во время ЧМ пиво будет продаваться на стадионах?

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 февраля 2018, 14:13

      Просто сейчас я пиво за два квартала до стадиона выпиваю и иду на игру., а раньше на стадионе! Да в туалет перестали валом валить.Но с пивом болеется все равно веселее"!

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