Гендиректор ВАДА: «У меня нет информации о реакции ФИФА на применение допинга в российском футболе»

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли провел пресс-конференцию в Пхенчхане на тему допинга. Он отметил, что организация изучает информацию о применении запрещенных препаратов в российском футболе.

– Что вы знаете по поводу допинга в российском футболе?

– Нужно рассмотреть доказательства в отношении каждого отдельного спортсмена – это касается всех видов спорта. В декабре мы дали информацию из данных московской лаборатории. Это огромная база. И чем глубже мы изучаем ее, тем больше данных, тем больше элементов мы находим. Недавно обнаружили следы стероидов.

Каждая федерация должна внимательно изучить доказательства. Что касается реакции ФИФА, то у меня нет информации.