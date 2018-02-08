Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор ВАДА: «У меня нет информации о реакции ФИФА на применение допинга в российском футболе»

    Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли провел пресс-конференцию в Пхенчхане на тему допинга. Он отметил, что организация изучает информацию о применении запрещенных препаратов в российском футболе.

    – Что вы знаете по поводу допинга в российском футболе?

    – Нужно рассмотреть доказательства в отношении каждого отдельного спортсмена – это касается всех видов спорта. В декабре мы дали информацию из данных московской лаборатории. Это огромная база. И чем глубже мы изучаем ее, тем больше данных, тем больше элементов мы находим. Недавно обнаружили следы стероидов.

    Каждая федерация должна внимательно изучить доказательства. Что касается реакции ФИФА, то у меня нет информации.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2018 07:16
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +412

      Eds 12 февраля 2018, 17:33

      Что ещё приглючится шизофренику о России?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      Loxxam 8 февраля 2018, 12:20

      Только что получили официальную реакцию от ФИФА: "Мы не против чтобы русские футболисты применяли допинг может хоть так у них будет хоть какой--то шанс победить Саудовскую Аравию и Египет"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 8 февраля 2018, 12:20

      Ты лучше расскажи какие стероиды жрут братья Уильямс.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Бабушка Зильзиля 8 февраля 2018, 12:55

      Гормоны женские они жрут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 8 февраля 2018, 12:07

      Как эта ВАДА задолбала

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11