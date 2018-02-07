«Барселона» получит 57 миллионов по новому контракту с турецким спонсором

«Барселона» продолжит сотрудничество с турецкой компанией Beko. Стороны продлили контракт о партнерстве на три ближайших года. По условиям сделки, каталонский клуб заработает 57 миллионов евро.

Ранее логотип компании был изображен на рукавах основной формы команды, а также на спинах тренировочной экипировки. После переподписания соглашения логотип также будет размещаться на лицевой стороне тренировочных футболок.

Официальная презентация нового контракта состоится в ближайшее время.